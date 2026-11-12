Google добавила в смартфоны Pixel функцию, о которой не рассказала в анонсе: теперь заметки можно создавать прямо с главного экрана

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Google выпустила ноябрьское обновление Pixel Drop, которое принесло смартфонам компании несколько новых функций. Помимо возможностей, перечисленных в официальном анонсе, пользователи обнаружили еще одно изменение: на главном экране появился компактный виджет для быстрого создания заметок.

Новый инструмент позволяет записывать идеи и важную информацию без необходимости каждый раз запускать отдельное приложение. Достаточно добавить небольшой виджет на рабочий стол и нажать на него, после чего откроется отдельное окно для ввода текста. По умолчанию заметки сохраняются в Google Keep, но пользователь может выбрать другой сервис. Там же можно просматривать записи, сделанные ранее.

Обновление затронуло и другие функции Android. В частности, компания расширила доступность Gemini Intelligence, добавила новые возможности голосового ввода в Gboard и инструменты для самостоятельного оформления виджетов. Также появилась дополнительная настройка значков приложений, позволяющая изменить внешний вид рабочего стола.

Ноябрьский Pixel Drop уже начали распространять на совместимые устройства. В числе получателей — смартфоны Pixel 7 и более новые модели. При этом обновление выходит постепенно, поэтому на некоторых гаджетах оно появится только в ближайшие недели. Часть новых возможностей также будет зависеть от конкретной модели устройства.

Источник: AndroidPolice