Колонки будут учитывать особенности комнаты: Cambridge Audio выпустила бесплатную систему коррекции звука StreamMagic для моделей L/RX и L/RM

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| Новость | Аудио и звук

Компания Cambridge Audio выпустила обновление приложения StreamMagic, которое добавляет функцию RoomMagic для активных акустических систем L/RX и L/RM. Новая технология автоматически подстраивает звучание колонок под особенности помещения, уделяя основное внимание низким частотам. Для ее работы не потребуется покупать дополнительное оборудование или оформлять подписку.

Автор: Cambridge Audio Источник: www.cambridgeaudio.com

Даже качественная акустика может звучать по-разному в зависимости от комнаты. Расположение мебели, размеры помещения и материалы стен влияют на распространение звуковых волн. Особенно заметны такие эффекты при воспроизведении баса: в отдельных местах он может становиться слишком громким, появляться гул и теряться четкость звучания.

Приложение призвано уменьшить влияние подобных факторов. Для настройки используется микрофон смартфона или планшета. Сначала приложение оценивает особенности микрофона мобильного устройства, после чего проводит измерение непосредственно в месте прослушивания. На основе полученных данных система создает индивидуальный профиль коррекции.

В отличие от некоторых аналогичных решений, RoomMagic не пытается изменять весь звуковой диапазон. Технология работает преимущественно с басами, оставляя средние и высокие частоты без изменений. Таким образом компания рассчитывает устранить избыточные низкочастотные резонансы, сохранив исходный характер звучания своих колонок.

Пользователям доступны три варианта настройки баса, а также отдельный регулятор интенсивности коррекции. Это позволяет выбрать подходящий результат с учетом собственных предпочтений.

Функция распространяется бесплатно через приложение StreamMagic. Компания также планирует развивать технологию с учетом отзывов пользователей.

Источник: Ecoustics

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