Колонки будут учитывать особенности комнаты: Cambridge Audio выпустила бесплатную систему коррекции звука StreamMagic для моделей L/RX и L/RM

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Компания Cambridge Audio выпустила обновление приложения StreamMagic, которое добавляет функцию RoomMagic для активных акустических систем L/RX и L/RM. Новая технология автоматически подстраивает звучание колонок под особенности помещения, уделяя основное внимание низким частотам. Для ее работы не потребуется покупать дополнительное оборудование или оформлять подписку.

Даже качественная акустика может звучать по-разному в зависимости от комнаты. Расположение мебели, размеры помещения и материалы стен влияют на распространение звуковых волн. Особенно заметны такие эффекты при воспроизведении баса: в отдельных местах он может становиться слишком громким, появляться гул и теряться четкость звучания.

Приложение призвано уменьшить влияние подобных факторов. Для настройки используется микрофон смартфона или планшета. Сначала приложение оценивает особенности микрофона мобильного устройства, после чего проводит измерение непосредственно в месте прослушивания. На основе полученных данных система создает индивидуальный профиль коррекции.

В отличие от некоторых аналогичных решений, RoomMagic не пытается изменять весь звуковой диапазон. Технология работает преимущественно с басами, оставляя средние и высокие частоты без изменений. Таким образом компания рассчитывает устранить избыточные низкочастотные резонансы, сохранив исходный характер звучания своих колонок.

Пользователям доступны три варианта настройки баса, а также отдельный регулятор интенсивности коррекции. Это позволяет выбрать подходящий результат с учетом собственных предпочтений.

Функция распространяется бесплатно через приложение StreamMagic. Компания также планирует развивать технологию с учетом отзывов пользователей.

Источник: Ecoustics