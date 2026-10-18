Представлена DeskOne W2: компактная мини-станция объёмом 7,3 литра под процессоры Intel 12–14 поколений

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| Новость | Платформа ПК

Наряду с DeskOne A1 компания Topfeel показала ещё более миниатюрную модель — DeskOne W2. Корпус выполнен целиком из алюминия и занимает 245 x 249 x 120 мм, что соответствует объёму около 7,3 литра.

Автор: Topfeel Источник: www.ithome.com

Платформа основана на сокете FCLGA1700 и принимает настольные процессоры Intel 12-14 поколений. Память устанавливается в два слота DDR4-3200 SO-DIMM, а для видеокарт и плат расширения есть один слот PCIe Gen4 x16 — туда помещаются карты длиной до 245 мм и шириной до 45 мм.

Под накопители отведено три слота M.2 PCIe Gen4 x4 и один M.2 Gen4 x2, плюс два порта SATA для 2,5-дюймовых дисков. На плате зарезервировано место под беспроводной модуль M.2; среди внешних разъёмов — пара сетевых RJ-45 со скоростью 2,5 Гбит/с.

Внутри стоит блок питания TFX Gold на 650 Вт. Процессор охлаждает башенный кулер с шестью тепловыми трубками и вентилятором типоразмера 12025, а общую циркуляцию воздуха в корпусе обеспечивают два 9015-мм вентилятора.

Источник: IThome

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Автор pro_gadget   Рейтинг +117.90
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