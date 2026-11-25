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Команда TypixNode разработала Linux-компьютер TypixDeck Pro, который помещается в карман. Корпус размером 80,4 на 121 на 14,7 мм выточен из алюминия 6061-T6 и весит 220 г, а пластиковый вариант весит 165 г. Лицевую часть занимают 3,2-дюймовый IPS-экран 1024 на 768 пикселей с ёмкостным сенсором и клавиатура на 61 клавишу с белой подсветкой. Прошивка клавиатуры открытая, на базе QMK, слои Shift, Fn и Sym рассчитаны на работу в терминале, а над клавишами расположены отдельные кнопки быстрого доступа.

Вычислительным модулем служит съёмная плата Raspberry Pi CM4 или CM5, CM0 подключается через переходник. Система загружается с microSD, а внутри можно установить NVMe-накопитель формата M.2 2230. Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 доступны в зависимости от модуля. Сопроцессор ESP32-S3 по нажатию отдельной кнопки выводит на экран данные о батарее и зарядке, даже когда Linux загружается, спит или выключен.

Для подключения есть Micro-HDMI, три порта USB-C для питания, данных и отладки, два USB-A и разъём 3,5 мм. Внутри предусмотрен разъём CSI для камеры, сама камера в комплект не входит. Звук обеспечивают стереодинамики и два микрофона MEMS. Питание от литий-полимерного аккумулятора, зарядка через USB-C.

По данным разработчиков, модули CM0 и CM4 охлаждаются пассивно, для CM5 предусмотрены дополнительный вентилятор PWM и отдельный корпус, который ещё в разработке. Схемы, файлы STEP и прошивки опубликованы на GitHub.

Проект находится на стадии работающего прототипа, краудфандинг идёт на Кикстартере. Среди рисков разработчики называют стабильность производства и доступность компонентов.

Версия без модуля и накопителя стоит 389 долларов, а с CM4 и картой microSD 439 долларов.

Источник: Kickstarter