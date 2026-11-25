КамАЗ и VollKraft представили универсальный полуприцеп для контейнеров всех типов
Дочерняя структура автомобильного завода «КамАЗ», компания «Спецтехника», открыла приём заказов на новую линейку контейнеровозов под брендом VollKraft. Поставки техники логистическим компаниям стартуют уже в начале следующего года, однако забронировать полуприцепы необходимо до середины декабря текущего года. Производственной площадкой выступает завод «RuAutoTrailer», с которым у «КамАЗа» налажено стратегическое партнёрство.
Ключевое преимущество новой платформы заключается в модульности и универсальности конструкции. Шасси VollKraft спроектировано под перевозку стандартных 20-, 30- и 40-футовых контейнеров, а также их высокие модификации High Cube. Такое решение позволяет транспортным компаниям сократить расходы на содержание целого парка контейнеровозов, заменяя узкоспециализированные платформы одной моделью.
Линейка построена на трёх- и четырёхосной версии. Полная масса сцепки варьируется от 39 до 40,1 тонны, при этом грузоподъёмность достигает 34,2 тонны. На данный момент уже доступно две спецификации. Одна из них включена в программу государственного субсидирования Минпромторга РФ, что делает покупку в лизинг более выгодной. Уже в базе присутствует тормозная система с EBS от TCP, светодиодная светотехника от отечественного производителя. Сборка контейнеровозов локализована на мощностях «RuAutoTrailer» в городе Вязники (Владимирская область). Предприятие полного цикла запущено на базе бывшего завода «ОСВАР» и ориентировано на выпуск до 8-10 тысяч единиц техники в год к 2029 году. Вся прицепная техника VollKraft адаптирована для работы с магистральными тягачами «КамАЗ» 5 поколения.
Источник: Официальная группа КамАЗ ВКонтакте
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