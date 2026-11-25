Дочерняя структура автомобильного завода «КамАЗ», компания «Спецтехника», открыла приём заказов на новую линейку контейнеровозов под брендом VollKraft. Поставки техники логистическим компаниям стартуют уже в начале следующего года, однако забронировать полуприцепы необходимо до середины декабря текущего года. Производственной площадкой выступает завод «RuAutoTrailer», с которым у «КамАЗа» налажено стратегическое партнёрство.

Автор: Официальная группа КамАЗ ВКонтакте Источник: vk.ru

Ключевое преимущество новой платформы заключается в модульности и универсальности конструкции. Шасси VollKraft спроектировано под перевозку стандартных 20-, 30- и 40-футовых контейнеров, а также их высокие модификации High Cube. Такое решение позволяет транспортным компаниям сократить расходы на содержание целого парка контейнеровозов, заменяя узкоспециализированные платформы одной моделью.

Линейка построена на трёх- и четырёхосной версии. Полная масса сцепки варьируется от 39 до 40,1 тонны, при этом грузоподъёмность достигает 34,2 тонны. На данный момент уже доступно две спецификации. Одна из них включена в программу государственного субсидирования Минпромторга РФ, что делает покупку в лизинг более выгодной. Уже в базе присутствует тормозная система с EBS от TCP, светодиодная светотехника от отечественного производителя. Сборка контейнеровозов локализована на мощностях «RuAutoTrailer» в городе Вязники (Владимирская область). Предприятие полного цикла запущено на базе бывшего завода «ОСВАР» и ориентировано на выпуск до 8-10 тысяч единиц техники в год к 2029 году. Вся прицепная техника VollKraft адаптирована для работы с магистральными тягачами «КамАЗ» 5 поколения.

Источник: Официальная группа КамАЗ ВКонтакте