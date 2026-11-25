«Аэрофлот» с 1 декабря 2026 года запускает услугу «Выбор без риска»: билет можно будет вернуть без удержания сбора в течение 12 часов после покупки. Об этом сообщила авиакомпания. Услуга распространяется и на невозвратные тарифы, то есть на стоимость перелета, по которой деньги за отказ от билета обычно не возвращаются.

Сбор — это плата, которую авиакомпания удерживает из стоимости билета при возврате. С 1 декабря в первые 12 часов после оплаты пассажир сможет отказаться от поездки без этого удержания. Такой период в авиаиндустрии называют «периодом охлаждения»: он дает время пересмотреть решение после покупки.

Вернуть можно только билеты, оформленные впервые. До вылета рейса должно оставаться не менее семи суток, а после оплаты в билет не должны вноситься изменения, например перенос даты или смена маршрута.

Автор: By Alex Beltyukov — RuSpotters Team — Gallery page Источник: commons.wikimedia.org

Оформить возврат может сам пассажир или его законный представитель, то есть человек, который по закону вправе действовать от имени пассажира. Сделать это можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении или в офисах продаж. Указывать причину отказа и подавать отдельное заявление не нужно.

Деньги вернутся на банковскую карту в течение 10 рабочих дней. Услуга не работает для билетов, купленных у агентов, то есть посредников, оформленных по программе «Полетный абонемент», по групповому тарифу или оплаченных милями программы «Аэрофлот Бонус». В сумму возврата также не входит сбор автоматизированных систем бронирования, то есть плата за работу электронных систем, через которые оформляется перелет.

Услуга «Выбор без риска» от «Аэрофлота» начнет работать с 1 декабря 2026 года и позволит вернуть билет без сбора в первые 12 часов после покупки.

Источник: hi-tech