«Аэрофлот» с 1 декабря 2026 года разрешит возвращать билеты без сбора в течение 12 часов
«Аэрофлот» с 1 декабря 2026 года запускает услугу «Выбор без риска»: билет можно будет вернуть без удержания сбора в течение 12 часов после покупки. Об этом сообщила авиакомпания. Услуга распространяется и на невозвратные тарифы, то есть на стоимость перелета, по которой деньги за отказ от билета обычно не возвращаются.
Сбор — это плата, которую авиакомпания удерживает из стоимости билета при возврате. С 1 декабря в первые 12 часов после оплаты пассажир сможет отказаться от поездки без этого удержания. Такой период в авиаиндустрии называют «периодом охлаждения»: он дает время пересмотреть решение после покупки.
Вернуть можно только билеты, оформленные впервые. До вылета рейса должно оставаться не менее семи суток, а после оплаты в билет не должны вноситься изменения, например перенос даты или смена маршрута.
Оформить возврат может сам пассажир или его законный представитель, то есть человек, который по закону вправе действовать от имени пассажира. Сделать это можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении или в офисах продаж. Указывать причину отказа и подавать отдельное заявление не нужно.
Деньги вернутся на банковскую карту в течение 10 рабочих дней. Услуга не работает для билетов, купленных у агентов, то есть посредников, оформленных по программе «Полетный абонемент», по групповому тарифу или оплаченных милями программы «Аэрофлот Бонус». В сумму возврата также не входит сбор автоматизированных систем бронирования, то есть плата за работу электронных систем, через которые оформляется перелет.
Услуга «Выбор без риска» от «Аэрофлота» начнет работать с 1 декабря 2026 года и позволит вернуть билет без сбора в первые 12 часов после покупки.
Источник: hi-tech
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