Искусственный интеллект развивается быстро, но учёные задаются вопросом, достаточно ли для сознания одних вычислений. Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме предположили, что ключ к ответу лежит в химии памяти: мозг, возможно, записывает и считывает воспоминания химическим путём.

Речь идёт о теоретическом обзоре, подготовленном доктором Герардом Марксом из компании MX Biotech Ltd. и профессором Хаимом Гилоном с кафедры химии Еврейского университета. В статье «Сознание, память и интеллект: механистический взгляд» они анализируют физические и химические процессы, которые, по их мнению, связывают память, эмоции и мышление.

Главная идея работы состоит в том, что мозг не ограничивается электрическими сигналами между нейронами. В процесс вовлечены астроциты, клетки нервной ткани, которые поддерживают нейроны, а также молекулярная среда вокруг них. Кроме того, в механизме участвуют ионы металлов, нейромедиаторы и глиомедиаторы, то есть химические вещества, передающие сигналы между клетками. Модель авторы называют трёхкомпонентным механизмом памяти.

Особое внимание исследователи уделяют эмоциям. Запах из детства может вызвать чувство радости, а воспоминание о страшном событии способно спровоцировать физическую реакцию за считаные мгновения. Авторы считают, что любая физическая модель памяти должна объяснять эту связь.

Отличие от компьютеров, по мнению учёных, принципиально. Компьютерная память записывается в электронных элементах, а биологическая, по версии авторов, опирается на сложное химическое устройство живой ткани. Маркс и Гилон сомневаются, что простое наращивание вычислительной мощности приведёт к сознанию, сравнимому с живым мозгом. Они не утверждают, что ИИ не сможет развивать интеллект, но ставят вопрос: равнозначно ли умное поведение наличию биологических механизмов памяти и эмоций.

Авторы признают, что природа сознания изучена слабо, и их теория не даёт окончательного ответа. Тем не менее, по их словам, изучение взаимодействия клеток мозга с химической средой открывает путь к пониманию того, как воспоминания превращаются в мысли и чем биологический интеллект отличается от искусственного.

Источник: ScienceDaily