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Американская Timex и британская Finisterre представили новую совместную модель Tide Watch. Часы получили синий циферблат, металлический браслет из переработанной стали и специальный указатель, который помогает следить за приливами и отливами. Новинка рассчитана на использование в том числе во время занятий водными видами спорта: заявленная водонепроницаемость составляет 20 АТМ.

Это уже четвертая совместная модель двух компаний. Их сотрудничество началось в 2021 году, а предыдущие версии часов выходили небольшими партиями. В новой разработке производители сохранили знакомую конструкцию, но изменили оформление и материал браслета. Вместо текстильного ремешка, который использовался в прошлых выпусках, теперь установлен регулируемый браслет из переработанной нержавеющей стали.

Одной из главных особенностей новинки остается возможность отслеживать изменения уровня воды. За это отвечает отдельная бирюзовая стрелка, которая заменяет привычный секундный указатель. Перед использованием ее нужно настроить по местному расписанию приливов и отливов с помощью специальной кнопки. После этого стрелка делает полный оборот за 12 часов и 24 минуты, показывая ход приливного цикла.

Часы получили стальной корпус и вращающийся безель с цветной разметкой. На синем циферблате также предусмотрены указатель даты и отдельная индикация секунд. Диаметр корпуса, согласно характеристикам предыдущей версии, предположительно составляет 41 мм, однако точные параметры новой модели компания пока не раскрыла.

Новинку оценили примерно в 340 долларов. Продажи начались исключительно в интернет-магазине британского бренда Finisterre. О планах по выходу на другие рынки компании пока не сообщали.

Источник: Finisterre