Компания iQOO представила смартфон iQOO 16 с экраном на материале Samsung M16 и технологией LEAD 2.0. Презентация прошла 14 сентября в Корее совместно с Samsung Display. Устройство стало первым Android-смартфоном с M16 и первым, где этот материал сочетается с разрешением 2K и частотой 165 Гц.

M16 — поколение OLED-материалов, то есть веществ, которые светятся под действием электричества. LEAD 2.0 — технология, при которой цветовой фильтр встроен прямо в панель, а отдельный поляризатор не нужен. Поляризатор обычно гасит отражения, но вместе с ними теряет часть света. По словам iQOO, в новой конструкции света теряется меньше, поэтому для той же яркости требуется меньше энергии: на 31% меньше при 150 нит по сравнению с сопоставимым 1,5K-экраном.

Пиковая яркость экрана достигает 10 000 нит. Нит — единица измерения яркости. Такой уровень доступен для небольшой яркой области, а для большой части изображения заявлено до 2800 нит. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max, по заявлению Apple, выдает до 3000 нит на улице при частоте 120 Гц. M16 также используется в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max по данным публикаций, однако Apple не называет этот материал в официальных характеристиках.

Диагональ экрана — 6,85 дюйма, или около 17,4 см, разрешение — 3168x1440 пикселей. Технология LTPO позволяет менять частоту обновления от содержимого экрана. Цветопередача калибруется индивидуально для каждого из 9,12 млн субпикселей.

iQOO 16 также получил процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, игровой чип Q4 и аккумулятор на 8400 мАч с зарядкой 100 Вт. По информации Hi-Tech Mail, смартфон официально поступит в продажу в России. Экран iQOO 16 с M16 и LEAD 2.0 работает с разрешением 2K и частотой 165 Гц.

Источник: hi-tech