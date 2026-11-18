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После того как соучредитель и бессменный глава корпорации Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его связью с предполагаемой китайской шпионкой, в Nvidia произошли кардинальные перемены. Постоянная замена на посту руководителя гиганта по производству чипов пока не найдена; временно исполняющей обязанности генерального директора стала финансовый директор Колетт Кресс.

Несмотря на столь непростые обстоятельства, компания стремится обеспечить преемственность. На конференции SC26 в Чикаго Nvidia представила новый чип. Модель NVIDIA Rubin HPC, созданная на базе платформы Vera Rubin, предназначена прежде всего для научных вычислительных задач, таких как моделирование. Сообщается, что один такой графический процессор (GPU) содержит более 50 000 ядер CUDA (Compute Unified Device Architecture — проприетарный программный интерфейс для параллельных вычислений).

Сфера применения чипа охватывает крайне сложные вычислительные задачи: моделирование климатических процессов, исследования в области материаловедения или анализ рисков в финансовом секторе. Ожидается, что эти чипы станут особенно полезны для ИИ-агентов, использующих подобные симуляции для проверки идей и проектных решений.

Однако в продаже новый чип появится не раньше 2028 года. Платформа Vera Rubin придет на смену архитектуре Grace Blackwell. По заявлению Nvidia, новый GPU Rubin обеспечивает примерно в 5 раз более высокую производительность при обучении моделей искусственного интеллекта по сравнению со своим предшественником — Blackwell.

Источник: Nvidia