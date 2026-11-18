Буквально сегодня компания Xiaomi представила глобальные версии флагманов 18 Pro и 18 Pro Max. Одновременно с этим смартфоны доехали и до России, где их уже можно предзаказать в некоторых магазинах. Перед нами — первые смартфоны на российском рынке с новейшими процессорами линейки Snapdragon 8 Elite Gen 6. Младший аппарат получил базовую версию чипсета, а старший — навороченную с приставкой Extreme. От обычного 8 Elite Gen 6 её отличает более мощная графика, улучшенный NPU для ИИ-вычислений, а также продвинутые возможности видеосъёмки, вроде поддержки кодека APV и записи в форматах 8K@60fps/4K@240fps.

Другой фишкой флагманов стали вспомогательные экранчики на задней панели, которые получили диагонали 2,7 и 2,9 дюйма. Главные экраны тоже имеют разные диагонали: Xiaomi 18 Pro предлагает более компактную 6,4-дюймовую панель, а 18 Pro Max оснащен дисплеем на 6,9″. В обоих случаях мы получаем AMOLED-матрицы с разрешением 1.5К, динамической частотой обновления до 120 Гц и фирменным стеклом Dragon Crystal Glass 3.

Xiaomi 18 Pro Автор: Xiaomi Источник: i02.appmifile.com

Сзади установлены три камеры: главная Light Hunter 960 с разрешением 200 МП и продвинутой оптической стабилизацией, широкоугольная Omnivision OV51D с небольшой матрицей 1/2.88″, а также 200-мегапиксельный телевик Samsung HP5 с 3,2-кратным оптическим зумом. Основная камера модели Pro Max дополнительно оснащена конденсаторами LOFIC, которые позволяют улучшить качество фотографий при сложных условиях освещения. Селфи-камера в обоих случаях имеет разрешение 50 МП и оснащается автофокусом.

Xiaomi 18 Pro Автор: Xiaomi Источник: www.mi.com

Главным отличием глобальных Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max стали уменьшенные батарейки, которые получили ёмкость 6000 и 7050 мА*ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 90/100 Ватт, а также беспроводная зарядка на 50 Ватт. Также смартфоны поддерживают реверсивную беспроводную зарядку. Из других параметров смартфоны предлагают Wi-Fi 7, скоростной разъём USB 3.2, Bluetooth 6.0, ИК-порт, NFC и eSIM. Есть защита от пыли и воды по сертификату IP68.

Что по стоимости? Младший Xiaomi 18 Pro в версиях 12/256 и 12/512 оценили в 119990 и 129990 рублей, а Xiaomi 18 Pro Max в тех же модификациях — в 139990 и 149990 рублей. Стоит учитывать, что цены указаны в рамках предзаказа, так что к моменту начала розничных продаж они могут измениться. Новинки доступны в четырех расцветках: чёрной, белой, красной и «звездной» синей.

Источник: Клуб DNS