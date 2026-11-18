Китайский AVIC AG600M является крупнейшим в мире самолетом-амфибией. После получения сертификата типа в апреле 2025 года об этом воздушном судне не появлялось новостей. Однако для AG600M уходящий год выдался крайне насыщенным.

По размерам этот аппарат сопоставим с Boeing 737, его взлетная масса достигает 60 тонн, а чувствует он себя одинаково уверенно как на воде, так и на суше. AVIC AG600M, получивший название «Кунлун» («Водяной дракон»), — один из самых необычных типов воздушных судов, когда-либо созданных авиационной промышленностью Китая. Имея длину 36,9 метра, высоту 12 метров и размах крыла 38,8 метра, он по своим габаритам приближается даже к легендарной немецкой летающей лодке Dornier Do X.

И если Do X летала почти 100 лет назад, то за современным AG600M — будущее: он предназначен прежде всего для тушения пожаров, а также для проведения поисково-спасательных операций. Первый прототип, носивший обозначение AG600, совершил полет еще в канун Рождества 2017 года. Впрочем, этот экземпляр исчез из поля зрения еще много лет назад. Лишь с появлением в декабре 2021 года второго, существенно доработанного прототипа, испытания самолета в Чжухае по-настоящему набрали обороты.

Чтобы подчеркнуть отличия от первой версии AG600 — в том числе и в названии, — второй экземпляр получил официальное обозначение AG600M. Всего для проведения летных испытаний корпорация AVIC изготовила четыре прототипа AG600M.

Сертификация типа выдан в 2025 году

20 апреля 2025 года Управление гражданской авиации Китая (CAAC) выдало модели AG600M сертификат типа. Одновременно с этим было получено разрешение на запуск серийного производства этого крупнейшего в мире самолета-амфибии.

Однако, по крайней мере за пределами Китая, именно после этого важного этапа о AG600M новостей не было. На международной арене о проекте практически перестали появляться какие-либо новости.

На данный момент — четыре серийных экземпляра

Вряд ли можно сказать, что проект заглох. Пока за рубежом вокруг AG600M воцарилось молчание, в Китае работа шла полным ходом. Так, в прошлом году из цехов в Чжухае вышли как минимум три серийных AG600M. Они получили серийные номера 1101, 1102 и 1103: первый совершил свой первый полет 18 мая, второй — 17 августа, а третий — в начале октября 2025 года.

На 2026 год в планах значится как минимум еще один AG600M (серийный номер 1105). 29 апреля в Чжухае он впервые поднялся в воздух. Серийный номер 1104, по всей видимости, был пропущен: по крайней мере, в открытых источниках нет никаких данных о его производстве или полетах. Возможно, это связано с тем, что в Китае часто избегают цифры 4: слово «четыре» («сы») по звучанию напоминает слово «смерть».

«Водяной дракон» на тушении пожаров

Как отмечают китайские СМИ, уже построенные экземпляры этого гигантского гидросамолета успешно проявили себя в различных условиях эксплуатации. AG600M способен принять на борт до двенадцати тонн воды. В провинции Гуандун, начиная с апреля 2026 года, власти задействовали сразу два самолета AG600M, которые, действуя в составе группы, сдерживали распространение возникших там пожаров. Сообщается, что эти воздушные суда (серийные номера 1102 и 1103) также выполняли отдельные задачи в рамках аварийно-спасательных операций.

«Полеты в составе группы из двух самолетов начались 1 апреля, — отмечает китайский телеканал CGTN на своем сайте. — Оба борта совершили 34 вылета, проведя в воздухе в общей сложности 76 часов 46 минут». В ходе этих операций AG600M сбросили, как утверждается, 624 тонны воды. Если исходить из объема сброса в 12 тонн за один раз, это соответствует 52 заходам на сброс.

Кроме того, самолеты выполняли задачи в различных районах — в Шаогуане и Чжаньцзяне, — чтобы проверить свою адаптивность к сложным условиям, а также способность к скоординированным действиям в разных операционных средах. CGTN

Это свидетельствует о том, что в Китае продолжаются испытания AG600M, несмотря на то, что самолет уже был признан готовым к эксплуатации. В пользу этого говорит и регистрационная маркировка четырех поставленных серийных машин: все они начинаются с цифры 0 — кода, который в Китае присваивается экспериментальным летательным аппаратам.

Применение в горной местности

В начале октября газета Global Times сообщила о еще одной серии операций с участием AG600M, направленных на «аварийно-спасательные работы и предотвращение лесных пожаров» в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. По всей видимости, реальные операции по тушению пожаров случались нечасто. Тем не менее, по данным издания Global Times, за четыре месяца задействованный в регионе самолет AG600M совершил 35 патрульных вылетов, «налетав в общей сложности 100 часов без происшествий и сбросив около 390 тонн воды».

Кроме того, AG600M принял участие в учениях по борьбе с лесными пожарами в горной местности Внутренней Монголии. Как отмечает Global Times, в ходе этих мероприятий самолет «продемонстрировал свои преимущества: способность летать на малых высотах с низкой скоростью, большой объем перевозимой воды и высокую маневренность».

Согласно сообщению телеканала CCTV, в будущем в этом регионе планируется на постоянной основе разместить один AG600M, что, как ожидается, «создаст новую модель профилактики и тушения лесных пожаров».

Масштабные испытания самолета продолжаются

В статье, опубликованной 14 ноября на сайте телеканала CCTV, сообщается о еще одних масштабных учениях, прошедших в регионе Чунцин. В рамках мероприятий под названием «Экстренная миссия 2026» отрабатывались сложные сценарии тушения пожаров с воздуха.

Согласно отчету, задействованный в учениях AG600M работал в тесном взаимодействии с наземными службами, а также с другими пожарными самолетами, вертолетами и беспилотниками. В частности, в учениях приняли участие воздушные суда Comac C909 и Ил-76.

Китай заявляет, что AG600M предназначен исключительно для гражданских целей — по крайней мере, на данный момент. Однако, особенно на Западе, нередко высказываются предположения о других возможных применениях этого самолета-амфибии.

Среди множества типов авиатехники пожарный самолет-амфибия AG600, отличающийся своим уникальным внешним видом, представляет собой особое средство для борьбы с лесными пожарами в горной местности. CCTV

Основные преимущества очевидны: как сообщает телеканал CCTV, «всего за 20 секунд он способен набрать 12 тонн воды, а в ходе выполнения задачи — устойчиво лететь на высоте 30-50 метров над верхушками деревьев, заливая всю зону возгорания буквально за две секунды». Кроме того, эта модель была «специально разработана для борьбы с повторными возгораниями, а также для тушения особо опасных, локализованных очагов пожара».

Заключение

«Китайский морской монстр» — самолет Avic AG600M — вовсе не канул в Лету после получения сертификата типа в апреле 2025 года. Напротив, как минимум четыре серийных экземпляра, построенных к настоящему времени, в текущем году прошли интенсивные испытания в реальных условиях эксплуатации и даже привлекались к тушению настоящих пожаров путем сброса воды.

Таким образом, первоочередной задачей этого крупного самолета-амфибии действительно является борьба с пожарами — именно так это всегда и преподносила китайская сторона. Предполагается, что AG600M станет ключевым элементом новой общенациональной стратегии борьбы с лесными пожарами.

Источник: CCTV