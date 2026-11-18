В ходе испытаний, проведенных самим автопроизводителем, электромобиль BYD Seal 07 смог самостоятельно объехать внезапно возникшее препятствие. Это стало возможным благодаря системе помощи водителю BYD под названием «God's Eye» («Глаз Бога»). Она использует лидар, установленный на крыше, 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков, а также 5 радаров миллиметрового диапазона.

Во время теста Seal 07 двигался со скоростью 130 км/ч — это на 10 км/ч превышает максимально допустимую в Китае скорость (120 км/ч). Перед ним ехал кроссовер BYD Sealion 05, который приближался к неподвижному макету автомобиля. В последний момент кроссовер сменил полосу движения, из-за чего Seal оказался прямо перед препятствием, к которому стремительно приближался.

Во время движения руки водителя не находились на рулевом колесе. Электромобиль выдал предупреждение, а затем начал маневр уклонения. Также включилась аварийная световая сигнализация. Что произошло дальше — на видео не показано.

Кроме того, были проведены еще два теста, в которых автомобиль двигался со скоростью 90 км/ч. В первом случае из-за припаркованного автомобиля на дорогу выбежал макет ребенка. Система распознала препятствие и выполнила маневр уклонения. Во втором тесте автомобиль Seal двигался между внедорожником и едущим позади грузовиком. В этот раз внедорожник снова сменил полосу движения, и перед Seal вновь оказался объект-манекен. И в этой ситуации Seal успешно выполнил автоматический маневр уклонения. Экстренное торможение в данном случае было невозможно, так как оно привело бы к столкновению.

Источник: CarNewsChina