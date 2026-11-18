14 ноября китайский самолет Comac CE-25A впервые поднялся в воздух с людьми на борту. Как сообщила государственная авиастроительная корпорация Comac, еще с февраля 2026 года было выполнено 19 беспилотных полетов. Первый пилотируемый полет длился 16 минут 38 секунд. На борту находились два пилота и один технический специалист. За время полета было преодолено расстояние в 60,4 км.

О проекте CE-25A впервые стало известно в 2023 году. Цель — создание полностью электрического пассажирского самолета для региональных перевозок. В нем используется необычный для воздушных судов такого типа вид силовой установки: вентиляторы, заключенные в кольцевые обтекатели (англ. ducted fan). Стоит сразу пояснить разницу между пропеллером и вентилятором в контексте ducted fan. Пропеллер (воздушный винт) обычно имеет относительно мало лопастей (2-4), работает в свободном пространстве, создает тягу за счет отбрасывания большого объема воздуха с относительно небольшой скоростью. Вентилятор имеет много лопастей (часто больше 5-7), заперт внутри цилиндрического кожуха (воздуховода/канала). Он работает с более высоким давлением и создает струю с большей скоростью.

На фотографиях, а теперь и на видео, хорошо видны вентиляторы в кольцевых обтекателях. По пять таких движителей расположено на левом и правом крыльях. Обычно региональные самолеты такого размера оснащаются двумя открытыми пропеллерами — как, например, Dornier 228 или Cessna 408.

Ducted fans — это пропеллеры, установленные внутри корпуса (кольцевого канала). По сути, двигатели крупных пассажирских лайнеров также представляют собой разновидность таких систем. Благодаря своей особой конструкции и приводу от газовой турбины они называются турбовентиляторными двигателями.

Преимущества и недостатки такой силовой установки

По сравнению с открытыми воздушными винтами, винты в кольцевом обтекателе обладают тем преимуществом, что при одинаковых энергозатратах позволяют получить большую мощность. Корпус уменьшает вихреобразование на концах лопастей винта. Меньше вихрей — меньше потери тяги. Кроме того, винты в кольцевом обтекателе работают тише, чем открытые.

У вентиляторов в кольцевом канале (ducted fans) есть недостатки по сравнению с открытыми воздушными винтами. Корпус увеличивает массу летательного аппарата, а больший вес означает повышенный расход топлива или энергии. Кроме того, такие движители менее эффективны на низких скоростях.

Такая конструкция также повышает производственные затраты и усложняет техническое обслуживание. Для достижения наилучших результатов зазор между кольцевым каналом и концами лопастей должен быть минимальным. Однако, если расстояние окажется слишком малым и лопасть заденет корпус, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому приходится принимать дополнительные меры для борьбы с вибрациями.

Интеграция в крылья

Чтобы компенсировать увеличение веса, компания Comac интегрировала вентиляторы в крылья. Использование 10 небольших движителей вместо 2 крупных объясняется, в частности, тем, что у вентиляторов малого диаметра относительный прирост эффективности выше.

Эти 10 вентиляторов также можно использовать для динамического распределения тяги. Поскольку эффективность вентиляторов в кольцевом канале снижается при низких оборотах, то при уменьшении потребности в тяге можно, например, оставить 6 вентиляторов работать на полную мощность, а 4 — полностью отключить (например, при благоприятных условиях полета).

Поиск баланса

В случае с CE-25A главная задача — найти баланс между массой и дальностью полета. Выбор стоит между небольшим количеством крупных тяжелых электродвигателей, потребляющих много энергии, и множеством более мелких и легких моторов, каждый из которых требует меньше энергии для поддержания той же частоты вращения. К этому добавляется значительный вес аккумуляторных батарей — серьезная проблема для электрической авиации: при нынешнем уровне технологий плотность энергии в аккумуляторах значительно ниже, чем в авиационном керосине. Поэтому создание электрических самолетов с большой дальностью полета в настоящее время невозможно: необходимое для этого количество аккумуляторов оказалось бы слишком тяжелым для эффективной эксплуатации.

В связи с этим большинство концепций электрических самолетов на данном этапе предполагает использование небольших воздушных судов для региональных перевозок. По заявлению компании Comac, модель CE-25A будет иметь максимальную взлетную массу 10 тонн и дальность полета 400 км. Крейсерская скорость составит около 300 км/ч, а высота полета — 2400 м. Для сравнения: самолет Cessna 408 также вмещает 19 пассажиров и развивает крейсерскую скорость 370 км/ч, однако его максимальная дальность полета достигает 1700 км.

Источник: Youtube-канал ShanghaiEye