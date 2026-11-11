Мини-ПК толщиной 20 мм получил 16-ядерный Intel и 64 ГБ оперативной памяти

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| Новость | Платформа ПК

Китайская компания FEVM представила тонкий мини-ПК FNPH1, который сочетает корпус объёмом всего 0,4 л с 16-ядерным процессором Intel Core Ultra X7 358H. Максимальный объём оперативной памяти LPDDR5X-9000 достигает 64 ГБ. По набору характеристик компактная система претендует на производительность более крупных настольных компьютеров.

Автор: FEVM Источник: www.ithome.com

Высота корпуса составляет всего 20 мм. Внутри установлен процессор поколения Panther Lake с 16 ядрами и 16 потоками: четыре производительных Cougar Cove, восемь энергоэффективных Darkmont E и ещё четыре маломощных Darkmont E. Встроенная графика Intel Arc B390, по предварительной оценке, способна конкурировать с мобильной GeForce RTX 2060.

Оснащение включает два порта USB4, три USB 3.2 Gen 2 Type-A, разъём OCuLink, HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Для подключения к сети предусмотрены Ethernet со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с и Wi-Fi 7. Через OCuLink можно подключить внешнюю видеокарту, расширив графические возможности компьютера.

FEVM пока не объявила стоимость и дату начала продаж FNPH1. Производитель продвигает новинку через свои социальные сети, а полноценный запуск ожидается в ближайшее время. Насколько дорого обойдётся сочетание 16-ядерного процессора и 64 ГБ памяти в столь тонком корпусе, пока неизвестно.

Источник: ithome

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +111.40
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