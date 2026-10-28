Microsoft выпустила экстренное обновление безопасности для Windows

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Корпорация Microsoft выпустила экстренные обновления безопасности для операционных систем Windows, отзывющие доверие к семи сертификатам центра сертификации eMudhra. Выход внеплановых пакетов под номерами KB5134133 для Windows 11 и KB5134125 для Windows 10 связан с компрометацией цифровых ключей разработчика.

Причиной вмешательства стала обнаруженная уязвимость в промежуточных ключах безопасности eMudhra, созданных весной 2025 года. Из-за слабой степени защиты посторонние лица могли воссоздать ключи и подделывать цифровые подписи для перехвата зашифрованного сетевого трафика. Ранее отзыв скомпрометированных сертификатов также начали компании Google, Apple и Mozilla.

Выпущенные исправления предназначены для компьютеров без подключения к интернету, а также для систем с отключенным автоматическим обновлением списков доверия. Устройства, регулярно получающие плановые обновления базы сертификатов в автоматическом режиме, не требуют ручной установки данных пакетов.

Источник: ghacks