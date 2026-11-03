Microsoft протестировала прямую интеграцию Android в поиск Windows 11

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| Новость | Платформа ПК

Компания Microsoft приступила к тестированию глубокой интеграции операционных систем Windows 11 и Android. В свежих тестовых сборках ОС появилась возможность находить и запускать мобильные программы прямо через стандартную строку поиска Windows наряду с обычными ПК-приложениями.

Инструмент работает через обновленный сервис Phone Link (Связь с телефоном). При вводе названия мобильной программы в поиск Windows 11 выводит ее в результатах с пометкой Mobile app, а при клике автоматически транслирует интерфейс софта с экрана смартфона на монитор компьютера для управления с помощью мыши и клавиатуры. Данный подход отличается от закрытого в марте 2025 года проекта Windows Subsystem for Android, так как программы не эмулируются на ПК, а исполняются на самом мобильном устройстве.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

В экспериментальной сборке под номером 26340.9843 также появилась возможность совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и переключать режим «Не беспокоить» прямо из поисковой строки. Продвинутые возможности трансляции софта требуют наличия совместимого смартфона от Samsung, Honor, Oppo, Asus, vivo или Xiaomi, а поддержка аналогичных быстрых действий для пользователей iPhone запланирована на начало 2027 года.

Источник: hdblog

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