Microsoft исправила приводящий к вылету игр сбой Windows 11

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Корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB5127648 для операционной системы Windows 11, устраняющее критическую проблему со сбоями в играх и программах. Ошибка проявлялась после установки сентябрьского патча и приводя к внезапному закрытию или отказу запуска ПО из-за конфликта со встроенным декодером звука Dolby Digital AC-3.

Сбой затрагивал преимущество устаревшие медиаплееры, приложения и игры, использующие системные средства обработки аудиопотока при воспроизведении музыки или изменении уровня громкости. Помимо исправления компонента AC-3, октябрьский апдейт устраняет рывки при движении мыши в играх и проблему с черным экраном проводника при переключении пользователей.

Автор: gemini Источник: gemini.google.com

Обновление доступно для сборки Windows 11 через системный центр обновлений. При этом разработчики отметили наличие сопутствующего бага: некоторые пользователи, ранее отключившие функцию Smart App Control, временно не могут повторно активировать ее через интерфейс службы безопасности.

Источник: teknolojioku

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