В следующем поколении настольных процессоров Intel появятся модели с 28 ядрами и рекордным для этой линейки объёмом кеша L3 — 144 МБ. Предварительные характеристики семи чипов Core Ultra 4000 (Nova Lake-S) раскрыла утечка технического документа, опубликованная VideoCardz.

Самым интересным в линейке выглядит Core Ultra 9 4970K BFC. Он получит восемь производительных P-ядер, 16 энергоэффективных E-ядер и четыре дополнительных маломощных ядра. Базовая мощность процессора составит 125 Вт, базовая частота P-ядер — 3,3 ГГц, а максимальная частота в режиме Boost — 5,5 ГГц. Но главная цифра — 144 МБ кеша L3. Для сравнения, обычный Core Ultra 9 4950K при той же конфигурации из 28 ядер получит только 36 МБ. Разница в четыре раза.

В утечке также фигурируют Core Ultra 9 4900 BFC с 22 ядрами, 120 МБ кеша и энергопотреблением 65 Вт, а также два Core Ultra 7 с 24 ядрами. Версии Core Ultra 7 4870K BFC и 4850K будут различаться объёмом кеша: 144 и 36 МБ соответственно. Младшие Core Ultra 5 4650K и 4650KF получат по 22 ядра, 30 МБ кеша L3 и частоту Boost до 5,1 ГГц. У версии KF, согласно документу, не будет встроенной графики.

Все семь процессоров, по данным утечки, смогут работать с оперативной памятью DDR5-8000 объёмом до 256 ГБ. Для сравнения, нынешнее поколение Arrow Lake-S ограничено DDR5-6400. Также заявлены 24 линии PCIe со стороны процессора и встроенный нейропроцессор производительностью 77 TOPS. Однако речь идёт о квалификационных образцах в ревизии C1, поэтому частоты и другие характеристики ещё могут измениться. Официальная презентация настольной линейки ожидается в 2027 году, а возможным сроком запуска называют период с 22 по 25 февраля.

Источник: videocardz