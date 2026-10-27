Intel готовит релиз Raptor Lake Next: таможня раскрыла спецификации четырех модификаций

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Таможенные базы данных Вьетнама содержат информацию о четырех новых процессорах Intel под кодовым названием Raptor Lake Next, которые уже находятся в производстве на вьетнамских заводах компании. Находка показывает, что Intel активно готовит процессоры к выпуску.

В таможенных документах указаны четыре модели с обозначениями 99DLMV, 99DLMT, 99DLMW и 99DLMX. Все они используют сокет LGA 1700, который применялся в предыдущих поколениях настольных процессоров. Это означает совместимость с существующими материнскими платами без необходимости замены платформы.

Автор: Кулкесар Источник: ru.wikipedia.org

Флагманской моделью среди обнаруженных вариантов является 99DLMV с базовой частотой 3,5 ГГц и объемом кеша 30 МБ. По утечкам инсайдеров, процессор получит восемь производительных и восемь энергоэффективных ядер при тепловыделении 125 Вт. Эта конфигурация позиционирует его как преемника Core i5-14600K.

Интересна модель 99DLMT, работающая на базовой частоте 2,1 ГГц с впечатляющим объемом кеша в 33 МБ. Согласно доступной информации, она будет оснащена восемью производительными и двенадцатью энергоэффективными ядрами при низком тепловыделении 65 Вт. Такая конфигурация подходит для офисных систем и серверов с ограничениями по энергопотреблению.

Оставшиеся варианты 99DLMW и 99DLMX имеют идентичные параметры: 2,6 ГГц базовая частота и 24 МБ кеша. Один из них ожидается как доступный вариант с шестью производительными и четырьмя энергоэффективными ядрами при TDP 65 Вт, занимающий место Core i5-14400 °F в линейке.

Ключевым преимуществом Raptor Lake Next станет универсальная поддержка как стандарта памяти DDR4, так и более современного DDR5. Это позволит владельцам старых систем обновить только процессор, оставив прежнюю оперативную память. Производитель материнских плат GIGABYTE подготавливает поддержку новых процессоров на платах B760 и H610 через обновление микрокода.

По таможенной документации, отгрузки процессоров Raptor Lake Next с завода Intel во Вьетнаме начались не позднее августа 2026 года. Intel не провела официальный анонс, поэтому окончательные названия моделей, максимальные тактовые частоты и рекомендуемые розничные цены остаются под завесой секретности. Релиз новых процессоров планируется на начало 2027 года.

Источник: 4pda

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