AMD «уничтожает» ваш SSD вторая серия: принятие ошибок и временная мера

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

Проблема с чрезмерной записью на SSD в драйверах AMD Radeon получила обходное решение от сообщества, которое не требует отключения External Events Utility. Форум ComputerBase сообщил о выпуске бесплатного и открытого инструмента под названием Radeon-atieclxx-SSD-Fix от Necandi (неcanditool на GitHub). Эта утилита блокирует записи, но оставляет службу активной.

necanditool
necanditool
Автор: Necandi Источник: www.techpowerup.com

Разработчик обнаружил, что atieclxx. exe непрерывно копирует собственный 660 КБ исполняемый файл из папки драйвера в профиль Windows SYSTEM каждую секунду, что приводит к примерно 56 ГБ записей в день. Пользователи сообщают о скорости записи от 0.3 МБ/с до 5 МБ/с, а максимальное значение может достигать колоссальных 432 ГБ в сутки.

Инструмент использует права доступа Windows для запрета учетной записи SYSTEM на запись в этот скопированный файл, что приводит к неудаче каждой попытки копирования и предотвращает появление новых данных на диске. Поскольку служба остается активной, FreeSync, frame pacing и горячие клавиши Radeon должны продолжать работать. Утилита также проверяет, затронуто ли устройство проблемой, оценивает объем уже записанных данных и создает запланированную задачу для повторного применения блокировки после обновлений драйверов. По словам разработчика, инструмент даже может самостоятельно снять защиту после того, как AMD исправит ошибку. Интерфейс пока доступен только на немецком языке, а поскольку это неофициальный инструмент, пользователям рекомендуется использовать его с осторожностью.

AMD подтвердила наличие ошибки, и исправление запланировано для Adrenalin 26.11.1, хотя этот драйвер еще не выпущен. В качестве альтернативы можно отключить External Events Utility (что может повлиять на FreeSync и frame pacing) или выключить Resizable BAR в BIOS (что может снизить производительность в играх).

Источник: TechPowerUp

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

По любым вопросам можно обращаться:

e-mail: alexseevdenis@yandex.ru

Telegram: alexseevdenisblog

Портфолио: Таблица

Мощные мини-ПК, которые я тестировал: Посмотреть

Протестированные магнитные клавиатуры: Посмотреть

Аватарка
? 0 243 0
Автор alexseevdenis Рейтинг +1350.60
Блог Платформа ПК 370 2296 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Франсезинья: как мясной сэндвич под расплавленным сыром и горячим соусом стал гастрономическим символом Порту

У франсезиньи странные отношения со словом «сэндвич». Формально всё сходится: есть два ломтя хлеба, между ними мясо, сверху сыр. Но стоит блюду появиться на столе, и привычная логика бутерброда...

Две кабины и водяной балласт: как работает фуникулёра в Солтберне

У верхней станции фуникулёра в английском Солтберне перед отправлением открывают водяной клапан. Вода поступает в бак под пассажирским салоном, а через минуту вагон оказывается у морской...

Зачем в Германии построили башню, в которой роняют научные приборы

На территории Бременского университета стоит узкая башня высотой 146 метров. Внутри неё регулярно поднимают капсулу с научным оборудованием, а затем отпускают. Во время свободного падения внутри...

Обзор механической клавиатуры EPOMAKER RT75

EPOMAKER RT75 — это компактная механическая клавиатура в формате 75%, которая предлагает не только привычный набор функциональных клавиш, но и возможность немного изменить её...

Могли ли кометы принести на Землю молекулы для жизни? 100 тысяч симуляций показали обратное

Более ста лет в науке о происхождении жизни существовала гипотеза о том, что первые сложные органические вещества попали на молодую Землю из космоса. Около четырех с половиной миллиардов лет назад,...

Polaroid: как фотоаппарат сразу печатал готовые снимки, ведь в нем не было картриджей с краской

Как Polaroid практически моментально выдавал готовые фотографии не имея внутри фотоаппарата чернил и картриджей? О технологии, где фотолаборатория была встроена в саму карточку.