AMD «уничтожает» ваш SSD вторая серия: принятие ошибок и временная мера

Проблема с чрезмерной записью на SSD в драйверах AMD Radeon получила обходное решение от сообщества, которое не требует отключения External Events Utility. Форум ComputerBase сообщил о выпуске бесплатного и открытого инструмента под названием Radeon-atieclxx-SSD-Fix от Necandi (неcanditool на GitHub). Эта утилита блокирует записи, но оставляет службу активной.

Разработчик обнаружил, что atieclxx. exe непрерывно копирует собственный 660 КБ исполняемый файл из папки драйвера в профиль Windows SYSTEM каждую секунду, что приводит к примерно 56 ГБ записей в день. Пользователи сообщают о скорости записи от 0.3 МБ/с до 5 МБ/с, а максимальное значение может достигать колоссальных 432 ГБ в сутки.

Инструмент использует права доступа Windows для запрета учетной записи SYSTEM на запись в этот скопированный файл, что приводит к неудаче каждой попытки копирования и предотвращает появление новых данных на диске. Поскольку служба остается активной, FreeSync, frame pacing и горячие клавиши Radeon должны продолжать работать. Утилита также проверяет, затронуто ли устройство проблемой, оценивает объем уже записанных данных и создает запланированную задачу для повторного применения блокировки после обновлений драйверов. По словам разработчика, инструмент даже может самостоятельно снять защиту после того, как AMD исправит ошибку. Интерфейс пока доступен только на немецком языке, а поскольку это неофициальный инструмент, пользователям рекомендуется использовать его с осторожностью.

AMD подтвердила наличие ошибки, и исправление запланировано для Adrenalin 26.11.1, хотя этот драйвер еще не выпущен. В качестве альтернативы можно отключить External Events Utility (что может повлиять на FreeSync и frame pacing) или выключить Resizable BAR в BIOS (что может снизить производительность в играх).

Источник: TechPowerUp