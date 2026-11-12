Genesis представила акустику Hyper TianDi из четырёх башен

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Genesis Advanced Technologies представила флагманскую акустическую систему Hyper TianDi, что в переводе значит «Небо и Земля». Систему из четырёх башен разработали совместно с гонконгской Hyper Analogue Production, а дебютирует она на выставке Capital Audio Fest в американском Роквилле. В ней использованы решения из серии G7: изобарические вуферы, бамбуковые композиты и упрощённые схемы кроссоверов. К производству подключены и фабрики Hyper Analogue в Китае.

Автор: Genesis Advanced Technologies Источник: www.hyper-analogue.com

Башня Tian («Небо») представляет собой пятиполосную широкополосную колонку. В ней установлены два ленточных излучателя Genesis, расположенных спереди и сзади, и 3,5-дюймовый среднечастотный динамик с цельным титановым диффузором. Ниже работают два 6,5-дюймовых алюминиевых мидбас-излучателя и четыре 8-дюймовых вуфера в изобарической компоновке.

Башни Di («Земля») отдельные, в каждой стоят по четыре 8-дюймовых динамика с системой Active Servo-bass. Верхняя граница частот у Tian составляет 32 Гц, а стыковка секций происходит ниже 90 Гц. Компания заявляет, что вся система доходит до 24 Гц.

Автор: Genesis Advanced Technologies Источник: www.hyper-analogue.com
Автор: Genesis Advanced Technologies Источник: www.hyper-analogue.com

Корпус покрыт глянцевым чёрным лаком. В продажу система поступит у авторизованных дилеров по всему миру в начале 2027 года. В США за стереопару Tian просят 39 800 долларов, и столько же стоят башни Di.

Источник: HiFi PiG

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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