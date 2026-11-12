Первый суперкар Lotus Type 135 получит гибридную установку мощностью более 1000 л.с

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Британский автопроизводитель Lotus раскрыл технические характеристики силовой установки своего первого суперкара Type 135, анонсированного 12 мая и запланированного к выходу на рынок в 2028 году. Новая модель займет место в модельном ряду на ступень выше купе Emira и получит гибридную архитектуру суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил за счет сочетания двигателя внутреннего сгорания и нескольких электромоторов.

Основой силовой установки станет новый битурбированный двигатель V8 объемом 4,0 литра под индексом Horse W40, разработанный совместным предприятием китайской Geely и французской Renault — компанией Horse Powertrain. Агрегат массой 200 килограммов развивает 671 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента.

В паре с мотором будет работать специально созданная восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями, рассчитанная на крутящий момент до 1050 Нм. По данным разработчиков, время переключения передач в этой трансмиссии составляет 20 миллисекунд. Официальный дизайн суперкара Lotus Type 135 на данный момент не представлен.

Источник: log