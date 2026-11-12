Обычный саундбар превратили в предмет интерьера: представлен Knit Form с Dolby Atmos, 14 каналами усиления и встроенными сабвуферами

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| Новость | Аудио и звук

Компания Knit Sound представила саундбар Form с поддержкой Dolby Atmos, который отличается от привычных моделей не только техническим оснащением, но и внешним видом. Вместо стандартного вытянутого черного корпуса производитель использовал округлую конструкцию с тканевой обивкой.

Автор: Knit Sound Источник: knitsound.com

Американский бренд решил объединить домашнюю акустику с интерьерным дизайном. Корпус саундбара обтянут специальной тканью, которая, по словам производителя, не препятствует прохождению звука. Покупателям предложат пять вариантов расцветки. Ширина устройства составляет около 117 см, поэтому оно рассчитано преимущественно на телевизоры с диагональю от 55 дюймов. Разместить его можно на тумбе или закрепить на стене.

Внутри устройства установлена акустическая система формата 5.1.2 с поддержкой Dolby Atmos и 14 каналами усиления. Для создания объемного звучания используются в том числе динамики, направленные вверх. За воспроизведение басов отвечают два встроенных низкочастотных излучателя. Таким образом, отдельный сабвуфер для работы системы не требуется.

Для подключения к телевизору предусмотрен HDMI с поддержкой eARC/ARC, а для воспроизведения музыки со смартфонов — Bluetooth 5.3. Еще одна особенность модели — поддержка Auracast. Она позволяет передавать звук на совместимые беспроводные наушники и слуховые аппараты. При этом громкость подключенных устройств и самого саундбара регулируется независимо.

Управлять настройками можно через приложение. В нем доступны регулировка разборчивости диалогов, ночной режим и несколько профилей звучания. При этом встроенной поддержки AirPlay, Google Cast и Spotify Connect у устройства нет.

Продажи новинки стартовали в США 10 ноября. Стоимость саундбара составляет 1000 долларов, а настенное крепление обойдется еще в 80 долларов. О планах выхода на другие рынки компания пока не сообщала.

Источник: Ecoustics

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