ANR генерация кадров быстрее, чем у Nvidia DLSS в том числе на старых видеокартах AMD, Intel и GeForce

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Платформа ПК

У Nvidia DLSS, похоже, появился конкурент — Apex Neural Rendering (ANR), набор ИИ-технологий от Apex Compute. Он обещает поддержку видеокарт Nvidia, AMD и Intel, включая довольно старые модели: генерация кадров ANR FG работает на GeForce GTX 16- и RTX 20-серии или новее, Radeon RX 5000-серии или новее, а также на Intel Arc A- и B-серии. Поддерживается и Steam Deck. Бета-версия работает под Windows 10/11, Linux и SteamOS через Proton.

Apex Neural Rendering
Apex Neural Rendering
Автор: Apex Compute Источник: www.notebookcheck.net

ANR включает три технологии: генерацию кадров, масштабирование с повышением разрешения и реконструкцию лучей. Пока в бете доступна только генерация кадров, остальные компоненты обещают позже.

Apex Compute привела результаты тестов: на GeForce RTX 5090 в 4K ANR генерирует кадр за 1,01 мс в режиме 2x против 1,26 мс у Nvidia DLSS Frame Generation, а в режиме 4x — за 0,61 и 0,82 мс соответственно. Кроме того, ANR использует всего 214 МБ видеопамяти против 562 МБ у DLSS. Если данные верны, ANR эффективно решает одну из главных проблем генерации кадров — добавленную задержку. Компания также утверждает, что её решение даёт лучшее качество изображения, и опубликовала сравнения на кадрах из The Last of Us Part II. Но это тесты самого разработчика: чтобы подтвердить превосходство ANR над DLSS в реальных играх, нужны независимые исследования — более быстрая генерация кадров сама по себе не гарантирует лучшую общую производительность или меньшую задержку ввода.

Бета ANR FG доступна на GitHub и использует OptiScaler. Установка требует правок в папках отдельных игр, а не пары ползунков в настройках, поэтому совместимость будет варьироваться от игры к игре.

Источник: Notebookcheck

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

По любым вопросам можно обращаться:

e-mail: alexseevdenis@yandex.ru

Telegram: alexseevdenisblog

Портфолио: Таблица

Мощные мини-ПК, которые я тестировал: Посмотреть

Протестированные магнитные клавиатуры: Посмотреть

Аватарка
? 0 182 0
Автор alexseevdenis Рейтинг +1350.60
Блог Платформа ПК 370 2296 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Франсезинья: как мясной сэндвич под расплавленным сыром и горячим соусом стал гастрономическим символом Порту

У франсезиньи странные отношения со словом «сэндвич». Формально всё сходится: есть два ломтя хлеба, между ними мясо, сверху сыр. Но стоит блюду появиться на столе, и привычная логика бутерброда...

Две кабины и водяной балласт: как работает фуникулёра в Солтберне

У верхней станции фуникулёра в английском Солтберне перед отправлением открывают водяной клапан. Вода поступает в бак под пассажирским салоном, а через минуту вагон оказывается у морской...

Зачем в Германии построили башню, в которой роняют научные приборы

На территории Бременского университета стоит узкая башня высотой 146 метров. Внутри неё регулярно поднимают капсулу с научным оборудованием, а затем отпускают. Во время свободного падения внутри...

Обзор механической клавиатуры EPOMAKER RT75

EPOMAKER RT75 — это компактная механическая клавиатура в формате 75%, которая предлагает не только привычный набор функциональных клавиш, но и возможность немного изменить её...

Могли ли кометы принести на Землю молекулы для жизни? 100 тысяч симуляций показали обратное

Более ста лет в науке о происхождении жизни существовала гипотеза о том, что первые сложные органические вещества попали на молодую Землю из космоса. Около четырех с половиной миллиардов лет назад,...

Polaroid: как фотоаппарат сразу печатал готовые снимки, ведь в нем не было картриджей с краской

Как Polaroid практически моментально выдавал готовые фотографии не имея внутри фотоаппарата чернил и картриджей? О технологии, где фотолаборатория была встроена в саму карточку.