ANR генерация кадров быстрее, чем у Nvidia DLSS в том числе на старых видеокартах AMD, Intel и GeForce

У Nvidia DLSS, похоже, появился конкурент — Apex Neural Rendering (ANR), набор ИИ-технологий от Apex Compute. Он обещает поддержку видеокарт Nvidia, AMD и Intel, включая довольно старые модели: генерация кадров ANR FG работает на GeForce GTX 16- и RTX 20-серии или новее, Radeon RX 5000-серии или новее, а также на Intel Arc A- и B-серии. Поддерживается и Steam Deck. Бета-версия работает под Windows 10/11, Linux и SteamOS через Proton.

Apex Neural Rendering Автор: Apex Compute Источник: www.notebookcheck.net

ANR включает три технологии: генерацию кадров, масштабирование с повышением разрешения и реконструкцию лучей. Пока в бете доступна только генерация кадров, остальные компоненты обещают позже.

Apex Compute привела результаты тестов: на GeForce RTX 5090 в 4K ANR генерирует кадр за 1,01 мс в режиме 2x против 1,26 мс у Nvidia DLSS Frame Generation, а в режиме 4x — за 0,61 и 0,82 мс соответственно. Кроме того, ANR использует всего 214 МБ видеопамяти против 562 МБ у DLSS. Если данные верны, ANR эффективно решает одну из главных проблем генерации кадров — добавленную задержку. Компания также утверждает, что её решение даёт лучшее качество изображения, и опубликовала сравнения на кадрах из The Last of Us Part II. Но это тесты самого разработчика: чтобы подтвердить превосходство ANR над DLSS в реальных играх, нужны независимые исследования — более быстрая генерация кадров сама по себе не гарантирует лучшую общую производительность или меньшую задержку ввода.

Бета ANR FG доступна на GitHub и использует OptiScaler. Установка требует правок в папках отдельных игр, а не пары ползунков в настройках, поэтому совместимость будет варьироваться от игры к игре.

Источник: Notebookcheck