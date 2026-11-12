GIF-анимация вместо части клавиш: Dareu представила Ultra68 с возможностью менять раскладку с 75% на 68%

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Компания Dareu представила в Китае механическую клавиатуру Ultra68, конструкция которой позволяет менять не только раскладку, но и внешний вид устройства. Владелец может самостоятельно переставлять отдельные блоки, превращая полноразмерную компактную клавиатуру в еще более миниатюрную модель. Вместо части клавиш также можно установить небольшой светодиодный дисплей.

Клавиатура выполнена в алюминиевом корпусе и поддерживает два варианта раскладки: на 75% и 68 клавиш. Если убрать блок функциональных клавиш, освободившееся место займет экран с 335 светодиодами. На нем можно отображать изображения в пиксельном стиле, анимации GIF и текстовые сообщения. Для настройки дисплея и подсветки используется специальный инструмент, работающий через браузер без установки отдельной программы.

Компания выпустила модель в двух модификациях. Проводная версия получила магнитные переключатели собственной разработки Luban, а в беспроводной используются индуктивные переключатели Kailh Thunder. В обоих случаях предусмотрена настройка момента регистрации нажатия, что позволяет подобрать чувствительность клавиш под свои предпочтения.

При подключении через кабель обе версии поддерживают частоту опроса 8000 Гц. Также реализована технология Rapid Trigger, которая позволяет быстрее регистрировать повторные нажатия клавиш. Для улучшения звучания производитель предусмотрел многослойную внутреннюю конструкцию с дополнительными материалами для поглощения шума.

Способ крепления сменных модулей зависит от модификации: в проводной версии используется механическая фиксация, а в беспроводной — магниты. Последняя дополнительно поддерживает подключение по радиоканалу 2,4 ГГц и оснащается аккумулятором на 8000 мАч.

В Китае проводная версия доступна в черном цвете за 120 долларов и бордовом за 125 долларов. Беспроводная версия в серебристом исполнении стоит около 150 долларов.

Источник: Gizmochina