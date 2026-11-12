Беспроводные Noble Audio Astrid подстроят звук под слух владельца

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Noble Audio представила беспроводные наушники Astrid с тремя типами излучателей в каждом корпусе. Здесь стоят динамический драйвер на 8,3 мм, планарный на 6 мм и излучатель с балансной арматурой. Модель заняла место между Rex5 и Prestige Encore II в линейке компании.

Автор: Noble Audio Источник: www.hifipig.com

Диафрагма динамического драйвера выполнена из полиуретана, а купол из алюминиево-магниевого сплава. За Bluetooth 6.0 отвечает чип Qualcomm QCC3091. Наушники поддерживают кодеки LDAC, aptX Adaptive, aptX, AAC и SBC, а режим мультипоинт позволяет держать соединение с двумя устройствами одновременно.

В Astrid встроена технология Audiodo Personal Sound. Она строит индивидуальный профиль по тесту слуха, причём левое и правое ухо оцениваются отдельно. Эквалайзер Audiodo дополнительно регулирует низкие, средние и высокие частоты.

Корпуса из ABS глянцево-чёрные, с накладками из стекловолокна и узором серебристого цвета. Зарядный кейс оформлен так же, на крышке нанесён логотип Noble. В наушниках есть сенсорное управление, активное шумоподавление, режим прозрачности, подавление шума и ветра в микрофонах, поддержка голосовых помощников и фирменное приложение. В комплекте идут силиконовые амбушюры размеров XS, S, M и L, а защита от брызг соответствует IPX4.

Автор: Noble Audio Источник: www.hifipig.com
Автор: Noble Audio Источник: www.hifipig.com

По заявлению компании, наушники работают до 11 часов от одного заряда, а кейс на 500 мА·ч доводит общее время до 40 часов. Ёмкость батареи в каждом наушнике 65 мА·ч, заряжать можно через USB-C или без проводов. За пару просят 539 долларов.

Источник: HiFi PiG

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
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