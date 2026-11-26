В Японии существуют особые смартфоны для пожилых пользователей, которые отличаются максимально простым интерфейсом и другими характерными фишками. Один из таких сегодня представила компания Sharp. Официально новинка зовется シンプルスマホ8, что можно перевести как Simple Smartphone 8. Аппарат действительно сильно упрощен по сравнению со стандартными моделями. В частности, основные функции здесь закреплены за физическими кнопками, каждая из которых имеет подсветку своего цвета. Также на боковой грани присутствует кнопка, позволяющая управлять аппаратом с помощью голоса.

Интерфейс тоже сделали максимально простым. Крупные иконки, виджет с избранными контактами, а также специальная функция, позволяющая увеличить контрастность изображения и текста. В прошивку встроена такая важная вещь, как защита от спама и телефонных мошенников, которая распознает подозрительные звонки и выводит соответствующее предупреждение. Сама система основана на Android 16.

Технически Sharp Simple Smartphone 8 ничем не выделяется. Смартфон работает на базе бюджетного процессора Mediatek Dimensity 6300 и предлагает всего 4/64 ГБ памяти. IPS-экран имеет диагональ 6,1 дюйма и невысокое разрешение 1560x720 пикселей. Питается телефон от батарейки на 4500 мА*ч с поддержкой 27-ваттной зарядки. Сзади установлена одна камера на 50 МП. Из коммуникаций обещают Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC и eSIM. Корпус не боится ударов (MIL-STD-810H), попадания воды (IP69), а также мыла и санитайзеров.

Цена Sharp Simple Smartphone 8 составил 69840 иен или около 440 долларов/36 тысяч рублей. Продавать новинку будут только на внутреннем рынке.

Источник: Helpix