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Согласно свежему отчёту Counterpoint Research, мировой объём отгрузок смартфонов может упасть на 14% относительно уровня 2025 года.

Для рынка смартфонных поставок год сложился тяжело: стоимость памяти взлетела, из-за чего комплектующие заметно подорожали, а сами устройства стали дороже. Аналитики Counterpoint Research спрогнозировали: в этом сегменте рынка годовой спад окажется рекордно глубоким за всю его историю. Показатель 2022 года, составлявший 11,3%, будет превзойдён. Главная причина столь резкого спада — подорожание компонентов, которое сузило предложение устройств, остающихся доступными по цене. Эксперты отметили, что флагманские модели смартфонов востребованы стабильно, однако на весь рынок смартфонов это почти не влияет.

Бюджетное направление, долгое время служившее основным двигателем продаж, за последние 12 месяцев прошло через «фазу ухудшения». В Counterpoint добавляют: в ряде регионов складские остатки тают, а некоторые крупные изготовители Android-устройств урезали заказы своим поставщикам.

Лидером по мировым поставкам, по оценкам аналитиков, снова окажется Apple — отгрузки из Купертино уменьшатся лишь на 1% к прошлому году. На втором месте расположится Samsung с таким же снижением — 1% в годовом выражении. Единственное исключение — Huawei: согласно отчёту, компания закончит год с приростом поставок на 12%, чему способствует высокий спрос в Китае.

По прогнозам, 2027-й тоже станет периодом упадка этой доли рынка: к его завершению ожидается сокращение на 6%. Давление на производителей продолжат оказывать цены на DRAM. Но есть и хорошая новость: аналитики Counterpoint ждут оздоровления этой доли рынка в 2028 году — рост прогнозируется на 6% относительно 2027-го.

Предполагается, что стоимость и доступность памяти выровняются. По расчётам Counterpoint, китайские марки — vivo, Honor, Oppo и Xiaomi — покажут в 2028 году мощную динамику.

Источник: gsmarena