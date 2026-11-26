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В настройках приложения Android Auto компания Google готовит к появлению новую опцию с названием «Подробности» — она соберёт в одном месте ключевые сведения об автомобиле и установленном в нем дисплее.

Специалисты издания Android Authority изучили сборку Android Auto 18.3.164844 и вручную включили новую опцию «Подробности» на странице настроек приложения. При ее открытии показывается окно «Информация об автомобиле» — там собраны все нужные сведения: марка и модель машины, версия ПО, параметры дисплея и другое.

Данные в окне «Информация об автомобиле» видны лишь тогда, когда телефон подключён к Android Auto. Также предусмотрена кнопка «Копировать»: благодаря ей вся эта информация моментально переносится в отчёт в случаи ошибок работы приложения.

Опция «Подробности» в Android Auto Автор: Android Authority Источник: www.androidauthority.com

После запуска опции «Подробности» информация об транспортном средстве разместится на странице «Подключенные автомобили». Добраться до неё можно так: в настройках Android Auto нажать «Автомобили», а затем выбрать название своей машины. Помимо этого, в Android Auto добавляются новые логотипы автопроизводителей. Обычно такой значок стоит первым в списке приложения. Если на него нажать, пользователь сразу выходит из Android Auto.

Часть новых функций экспертам пришлось включать вручную, поэтому назвать точные сроки внедрения этих изменений в Android Auto им сложно.

Источник: androidauthority