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Компания VGN объявила о выходе компьютерной мыши Dragonfly 3 Mini с корпусом, изготовленным методом литья. Слоган анонса — «Меньше, легче, мощнее — это Mini, но больше, чем просто Mini». Устройство поступит в продажу 30 октября; по сравнению с прежними моделями серии оно получило обновлённую форму корпуса.

Серия Dragonfly 3 дебютировала в январе 2026 года и состоит из пяти исполнений — SE, Pro, Pro Max, Master Edition и Master Edition+ — с ценами от 99 до 299 юаней. Общие черты всей линейки: габариты 122,4 x 65,1 x 38,3 мм и подключение в трёх режимах. Остальная начинка различается по версиям.

Младшая Dragonfly 3 SE выпускается в трёх расцветках: чёрной с золотом, белой и розово-красной. В ней стоит сенсор PAW3311, масса — около 58 г, частота опроса переключается между двумя значениями до 1 кГц, ресурс механических переключателей Huanuo — 100 миллионов нажатий, диапазон разрешения — от 50 до 12 000 DPI, встроенная батарея — 800 мА·ч.

Dragonfly 3 Pro, доступная в четырёх цветах — чёрный с золотом, белый, розово-красный и звёздно-оранжевый, — несёт сенсор PAW3395. Масса около 58 г, частота опроса до 1 кГц, ресурс переключателей 100 миллионов нажатий, DPI от 50 до 36 000, аккумулятор 800 мА·ч.

Dragonfly 3 Pro Max отличается теми же четырьмя окрасками и сенсором PAW3395, но частота опроса здесь удвоена — до 8 кГц. Остальные параметры совпадают с Pro: 58 г, 100 миллионов нажатий, 36 000 DPI в максимуме, батарея 800 мА·ч.

Версия Master Edition также предлагается в четырёх цветах. В ней применён сенсор PAW3395 Extreme и управляющий чип Nordic 54L15, масса — около 58 г, частота опроса 8 кГц, ресурс переключателей Huanuo — 100 миллионов срабатываний, диапазон DPI от 50 до 36 000, встроенная батарея 800 мА·ч.

Старшая Master Edition+ весит примерно 56 г и сохраняет связку PAW3395 Extreme с Nordic 54L15. Вместо механических переключателей установлены оптические Kailh с запасом 160 миллионов нажатий, частота опроса — 8 кГц, DPI — от 50 до 36 000, а ёмкость аккумулятора снижена до 500 мА·ч с поддержкой ускоренной зарядки.

Источник: IThome