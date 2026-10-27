В продажу поступает трансформируемая мышь Logitech Pebble Up за $39

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

На смену модели M350s пришла беспроводная мышь Logitech Pebble Up, получившая складной форм-фактор корпуса и аккумуляторную батарею со сроком службы до 90 дней от одного заряда. Основным техническим решением устройства стала подвижная верхняя панель. Пользователь может приподнять ее для формирования изгиба под ладонь или опустить, сделав манипулятор плоским. Устройство весит 79 граммов при длине 105,8 миллиметра, ширине 59,6 миллиметра и толщине 30 миллиметров.

Автор: logitech Источник: club.dns-shop.ru

Встроенный источник питания на 290 миллиампер-часов полностью заменил стандартные пальчиковые батарейки, используемые в версии 2023 года. Аппаратная база включает оптический сенсор с показателем чувствительности до 4000 DPI. Данный параметр означает, насколько быстро курсор реагирует на перемещение гаджета: чем выше цифра, тем меньшее расстояние нужно пройти мыши для сдвига курсора на экране. Для работы предусмотрены четыре кнопки и колесо с пошаговой прокруткой.

Автор: logitech Источник: www.logitech.com

Индивидуальная настройка периферии происходит в программе Logi Options+, которая позволяет менять назначение клавиш, распознавать жесты и использовать нейросетевые инструменты. Синхронизация с техникой выполняется на дистанции до десяти метров посредством энергосберегающей технологии Bluetooth Low Energy (формат передачи данных с минимальным расходом батареи) или компактного USB-адаптера. Встроенная система Easy-Switch поддерживает постоянное сопряжение с тремя компьютерами, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой. В розничной продаже беспроводная мышь Logitech Pebble Up представлена в розовом, белом и черном цветах по ориентировочной стоимости 39 долларов или 3800 рублей.

Источник: ichip.ru

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