Состоялся анонс игровой мыши HATOR Pulsar 4 Wireless весом 59 граммов

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Бренд игровой периферии HATOR представил беспроводную компьютерную мышь Pulsar 4 Wireless. Устройство весом 59 граммов предназначено для киберспорта и поддерживается несколькими операционными системами, включая Windows, macOS, Linux и ChromeOS.

В основе манипулятора лежит оптический сенсор PixArt PAW3315 с разрешением до 16 000 DPI и максимальным ускорением 35G. Основные клавиши оснащены оптическими переключателями HATOR x TTC с ресурсом до 100 миллионов нажатий. Мышь поддерживает три типа подключения: радиоканал 2,4 ГГц, Bluetooth 5.1 и проводной режим через кабель USB. Встроенный аккумулятор емкостью 500 мАч обеспечивает до 110 часов автономной работы в беспроводном режиме, а полная зарядка занимает полтора часа.

Настройка параметров манипулятора, включая создание макросов и управление настраиваемой RGB-подсветкой, доступна прямо через браузер без необходимости установки стороннего софта. Рекомендованная розничная цена HATOR Pulsar 4 Wireless на международном рынке составляет 35 фунтов стерлингов (около 47 долл. США).

Источник: techpowerup