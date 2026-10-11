Razer Basilisk V4 получила функцию разворота на 180 градусов

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Razer представила игровые мыши Basilisk V4 Pro и Basilisk V4 HyperSpeed. Обе получили функцию Perfect 180, которая позволяет одним нажатием разворачивать обзор в шутере на 180 градусов.

Функция предназначена для игроков с низкой чувствительностью. Она назначается на кнопку мыши через Razer Synapse и должна помочь быстрее реагировать на атаку сзади, сохраняя привычную точность при обычной стрельбе.

Perfect 180 вызывает споры из-за сходства с макросом: одно нажатие выполняет сложное действие, которое обычно требует заметного движения мышью. При этом это официальная функция Synapse, а не сторонняя программа.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

Профессиональный игрок CS2 Robin «ropz» Kool считает, что Valve должна признать Perfect 180 читерством. Однако Valve, разработчики других игр и организаторы турниров пока не объявили официальной позиции по этой функции.

Basilisk V4 Pro получила сенсор с разрешением до 50 000 DPI, частоту опроса 8000 Гц, 14 программируемых элементов управления и до 200 часов автономности. Модель также поддерживает беспроводную зарядку.

Basilisk V4 HyperSpeed предлагает сенсор до 33 000 DPI, 12 элементов управления, частоту опроса 1000 Гц и до 140 часов работы. Обе мыши получили RGB-подсветку Razer Chroma и настройку через Synapse.

Автор: Razer Источник: www.razer.com

Razer не опубликовала список поддерживаемых игр и не раскрыла, как античит-системы будут классифицировать Perfect 180. До появления официальных правил использование функции в соревновательных матчах остаётся спорным вопросом.

Источник: IT Home

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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