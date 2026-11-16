Keychron выпустила трекбол T1 HE в форме мыши с регулируемым шаром прокрутки

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Компания Keychron выпустила трекбол T1 HE, выполненный в форме компьютерной мыши. Устройство рассчитано на правшей, а положение шара прокрутки можно менять по трём осям. Предзаказ открыт в США.

Трекбол — манипулятор, в котором курсор перемещает шар, вращаемый пальцами, а корпус остаётся неподвижным. Модель Keychron T1 HE сочетает эту схему управления с привычной формой мыши.

Шар диаметром 34 мм расположен под большим пальцем. Если его положение не подходит, шар смещается винтами на нижней панели: на величину от 2 до 3,5 мм в зависимости от оси. Шар съёмный, его можно извлечь и очистить от пыли.

Шесть основных кнопок оснащены переключателями MagOptic, которые работают в двух режимах. В оптическом режиме нажатие регистрируется традиционным способом, в магнитном пользователь выбирает один из 12 уровней глубины срабатывания. Функция Rapid Trigger (быстрое срабатывание) сбрасывает кнопку сразу после отпускания, благодаря чему повторные клики выполняются быстрее. Заявленный ресурс переключателей составляет 100 млн нажатий.

Движение шара отслеживает сенсор PixArt 3212 с чувствительностью до 2400 dpi. Dpi — количество точек, на которое смещается курсор при перемещении на один дюйм (2,54 см). Кнопкой на корпусе переключаются пять значений в диапазоне 100-1200 dpi, максимальное задаётся в браузерном интерфейсе Keychron Launcher. Там же настраиваются кнопки, прокрутка, макросы (последовательности действий, записанные на одну кнопку) и режимы MagOptic. Встроенный ИИ-помощник, работающий на основе искусственного интеллекта, меняет параметры по текстовым командам.

Подключение доступно тремя способами: Bluetooth 5.2 (беспроводная связь на коротком расстоянии), радиоприёмник 2,4 ГГц или кабель USB Type-C. По Bluetooth можно переключаться между тремя устройствами, но частота опроса, то есть количество передач данных в секунду, ограничена 125 Гц. При проводном и радиоподключении она достигает 1000 Гц. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч (миллиампер-часов) обеспечивает до 106 часов автономной работы.

Трекбол совместим с Windows, macOS и Linux. Габариты устройства — 119,4 x 81,3 x 53,3 мм, масса — около 160 г. Предзаказ в США стоит 60 долларов, что при курсе около 85 рублей за доллар составляет примерно 5 100 рублей. Корпус выпускается в чёрном, белом и прозрачном вариантах. Отправка первых заказов Keychron T1 HE запланирована на декабрь 2026 года.

Источник: 4pda