Keychron выпустила трекбол T1 HE в форме мыши с регулируемым шаром прокрутки

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Keychron выпустила трекбол T1 HE, выполненный в форме компьютерной мыши. Устройство рассчитано на правшей, а положение шара прокрутки можно менять по трём осям. Предзаказ открыт в США.

Трекбол — манипулятор, в котором курсор перемещает шар, вращаемый пальцами, а корпус остаётся неподвижным. Модель Keychron T1 HE сочетает эту схему управления с привычной формой мыши.

Шар диаметром 34 мм расположен под большим пальцем. Если его положение не подходит, шар смещается винтами на нижней панели: на величину от 2 до 3,5 мм в зависимости от оси. Шар съёмный, его можно извлечь и очистить от пыли.

Автор: keychron Источник: www.keychron.com

Шесть основных кнопок оснащены переключателями MagOptic, которые работают в двух режимах. В оптическом режиме нажатие регистрируется традиционным способом, в магнитном пользователь выбирает один из 12 уровней глубины срабатывания. Функция Rapid Trigger (быстрое срабатывание) сбрасывает кнопку сразу после отпускания, благодаря чему повторные клики выполняются быстрее. Заявленный ресурс переключателей составляет 100 млн нажатий.

Движение шара отслеживает сенсор PixArt 3212 с чувствительностью до 2400 dpi. Dpi — количество точек, на которое смещается курсор при перемещении на один дюйм (2,54 см). Кнопкой на корпусе переключаются пять значений в диапазоне 100-1200 dpi, максимальное задаётся в браузерном интерфейсе Keychron Launcher. Там же настраиваются кнопки, прокрутка, макросы (последовательности действий, записанные на одну кнопку) и режимы MagOptic. Встроенный ИИ-помощник, работающий на основе искусственного интеллекта, меняет параметры по текстовым командам.

Автор: Keychron Источник: www.keychron.com

Подключение доступно тремя способами: Bluetooth 5.2 (беспроводная связь на коротком расстоянии), радиоприёмник 2,4 ГГц или кабель USB Type-C. По Bluetooth можно переключаться между тремя устройствами, но частота опроса, то есть количество передач данных в секунду, ограничена 125 Гц. При проводном и радиоподключении она достигает 1000 Гц. Аккумулятор ёмкостью 600 мАч (миллиампер-часов) обеспечивает до 106 часов автономной работы.

Трекбол совместим с Windows, macOS и Linux. Габариты устройства — 119,4 x 81,3 x 53,3 мм, масса — около 160 г. Предзаказ в США стоит 60 долларов, что при курсе около 85 рублей за доллар составляет примерно 5 100 рублей. Корпус выпускается в чёрном, белом и прозрачном вариантах. Отправка первых заказов Keychron T1 HE запланирована на декабрь 2026 года.

Источник: 4pda

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 216 0
Автор Derbi Рейтинг +7.30
Блог Клавиатуры, мыши и периферия 231 2241 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Радио шипело даже с выдвинутой антенной. Почему помогал поворот корпуса

Телескопическая антенна уже выдвинута до конца, а из динамика едва слышен голос. Стоит развернуть приёмник на столе, и слова снова можно разобрать. На средних волнах такой поворот часто давал...

На Луне лежит 187 тонн мусора: откуда он взялся и зачем нужен ученым

В сентябре 1959 года советская автоматическая станция «Луна-2» долетела до естественного спутника Земли и на высокой скорости врезалась в его поверхность. У первых космических аппаратов еще не было...

Обзор наушников Linsoul Avant: богатство эмоций, комфорт и идеальное разрешение

Компания Linsoul, насколько мне известно, работает с десятками различных производителей аудиотехники. Да, им пора было выпустить что-то серьезное под собственным брендом и это, естественно,...

В Амазонии поставили прозрачную крышу под деревьями. Что стало с лесом спустя 20 лет

В бразильском лесу Кашиуана дождь падал на кроны как обычно. Ниже, на высоте человеческого роста, часть воды попадала на прозрачные панели и по желобам уходила за пределы участка. Так учёные...

Зачем в опорах козырьков советских подъездов оставляли отверстия

У старого подъезда обычно замечают дверь, ступени и табличку с номерами квартир. А по сторонам стоят детали, к которым все давно привыкли: бетонные стенки с просветами или металлические решётки,...

Кадыкчан, Иультин и Нефтегорск: почему северные посёлки превратились в города-призраки и какие уроки из этого стоит извлечь

В материалах о заброшенных поселениях Севера и Дальнего Востока обычно ищут визуальную драму: пустые панельные пятиэтажки, ржавеющую технику, занесённые снегом улицы. Однако за этой сталкерской...