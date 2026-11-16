Владельцы Google Pixel недовольны заменой Google Assistant на Gemini: новый ИИ-помощник не справляется даже с простыми командами
Переход на искусственный интеллект лишил владельцев смартфонов Google Pixel привычных возможностей голосового управления. Пользователи жалуются, что Gemini, пришедший на смену Google Assistant, пока не умеет выполнять ряд простых команд, с которыми прежний помощник справлялся без затруднений.
Один из таких случаев описал пользователь Reddit, который после нескольких лет с iPhone решил перейти на смартфон Google. Сначала он остался доволен Pixel 11 и отметил удачное сочетание аппаратных и программных возможностей устройства. Однако спустя некоторое время вернулся к iPhone. Главной причиной стали ограничения Gemini, проявившиеся при использовании смартфона в автомобиле.
По словам пользователя, новый помощник не смог выполнить несколько привычных задач. В частности, ему не удалось запустить нужную композицию в Apple Music, проложить маршрут через Waze и отправить сообщение с помощью Telegram. На прежнем iPhone все эти действия можно было выполнять голосом через Siri.
Обсуждение показало, что претензии к новому помощнику есть и у других владельцев Pixel. Некоторые участники Reddit считают, что компания поспешила отказаться от Assistant, не обеспечив Gemini всеми необходимыми повседневными функциями. По их мнению, прежний помощник в ряде ситуаций был практичнее, поскольку лучше взаимодействовал с приложениями и выполнял обычные голосовые команды.
При этом возможности Gemini в работе с информацией и ответах на сложные вопросы пользователи оценивают выше. Проблема заключается в том, что развитые функции искусственного интеллекта пока не компенсируют отсутствие привычных инструментов управления смартфоном. В результате часть владельцев Pixel хотела бы получить возможность выбирать между двумя помощниками, а не полностью переходить на Gemini.
Источник: Phonearena
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