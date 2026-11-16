Владельцы Google Pixel недовольны заменой Google Assistant на Gemini: новый ИИ-помощник не справляется даже с простыми командами

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Переход на искусственный интеллект лишил владельцев смартфонов Google Pixel привычных возможностей голосового управления. Пользователи жалуются, что Gemini, пришедший на смену Google Assistant, пока не умеет выполнять ряд простых команд, с которыми прежний помощник справлялся без затруднений.

Автор: Triyansh Gill Источник: unsplash.com

Один из таких случаев описал пользователь Reddit, который после нескольких лет с iPhone решил перейти на смартфон Google. Сначала он остался доволен Pixel 11 и отметил удачное сочетание аппаратных и программных возможностей устройства. Однако спустя некоторое время вернулся к iPhone. Главной причиной стали ограничения Gemini, проявившиеся при использовании смартфона в автомобиле.

По словам пользователя, новый помощник не смог выполнить несколько привычных задач. В частности, ему не удалось запустить нужную композицию в Apple Music, проложить маршрут через Waze и отправить сообщение с помощью Telegram. На прежнем iPhone все эти действия можно было выполнять голосом через Siri.

Обсуждение показало, что претензии к новому помощнику есть и у других владельцев Pixel. Некоторые участники Reddit считают, что компания поспешила отказаться от Assistant, не обеспечив Gemini всеми необходимыми повседневными функциями. По их мнению, прежний помощник в ряде ситуаций был практичнее, поскольку лучше взаимодействовал с приложениями и выполнял обычные голосовые команды.

При этом возможности Gemini в работе с информацией и ответах на сложные вопросы пользователи оценивают выше. Проблема заключается в том, что развитые функции искусственного интеллекта пока не компенсируют отсутствие привычных инструментов управления смартфоном. В результате часть владельцев Pixel хотела бы получить возможность выбирать между двумя помощниками, а не полностью переходить на Gemini.

Источник: Phonearena

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