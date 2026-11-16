Виниловый проигрыватель спрятал CD-плеер прямо внутри диска: Mixx придумала необычную Hi-Fi-систему

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Виниловый проигрыватель, в который компакт-диск вставляется прямо в центр вращающейся платформы, представила британская Mixx Audio. Модель Analog Plus 2-in-1 объединяет виниловую вертушку и CD-плеер в одном корпусе. Причём производитель не стал просто ставить два привода рядом: для компакт-диска предусмотрели отдельный механизм внутри центральной части конструкции.

Виниловый проигрыватель работает на скоростях 33⅓ и 45 об/мин и поддерживает пластинки диаметром 7 и 12 дюймов. За считывание дорожек отвечает картридж Audio-Technica AT3600L, а автоматический механизм упрощает управление. CD-привод воспроизводит обычные диски, CD-R и CD-RW, а также файлы MP3, WMA и WAV.

Виниловый проигрыватель Mixx Analog Plus получил CD-привод прямо в центре вращающейся платформы. Британский производитель объединил два музыкальных формата в одном устройстве, причём компакт-диск загружается в центральную часть конструкции, а пластинка располагается вокруг него. Стоимость необычной Hi-Fi-системы составляет 299 фунтов стерлингов.

Виниловый механизм оснащён картриджем Audio-Technica AT3600L и полностью автоматическим тонармом. Проигрыватель поддерживает пластинки диаметром 7 и 12 дюймов, скорость вращения составляет 33⅓ или 45 об/мин. CD-привод читает диски CD, CD-R и CD-RW, включая записи в форматах MP3, WAV и WMA.

Для подключения акустики предусмотрен выход RCA, также музыку можно передавать по Bluetooth 5.3 на беспроводные колонки и наушники. На корпусе установлен дисплей с номером дорожки и временем воспроизведения, а управлять обоими проигрывателями позволяет комплектный пульт. При этом встроенных динамиков у устройства нет — акустику придётся подключать отдельно.

Корпус размером 40,5 x 34 x 9,6 см весит 3,57 кг. Mixx предлагает Analog Plus в чёрном и белом цветах, делая ставку на компактность и необычную компоновку, а не на раздельные Hi-Fi-компоненты.

Источник: mixx-audio