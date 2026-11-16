Смартфоны снова станут широкими? Xiaomi испытывает экран, от которого индустрия когда-то отказалась

Производители смартфонов начали отходить от многолетней моды на вытянутые экраны. Xiaomi, OPPO и другие китайские бренды экспериментируют с широкими дисплеями, которые больше напоминают небольшие планшеты. Один из самых заметных проектов — нераскладной смартфон Xiaomi с экраном формата 16:9 или 16:10.

Сейчас большинство телефонов используют дисплеи 19,5:9 или 20:9. Такой формат стал отраслевым стандартом, но у него есть недостаток: при просмотре обычного видео экран приходится использовать не полностью. Новый подход предполагает более широкий корпус, на котором фильмы, игры и приложения в горизонтальной ориентации займут большую площадь.

Xiaomi не единственная, кто рассматривает такую конструкцию. Huawei уже выпустила Pura X View с широким экраном диагональю 6,39 дюйма, а OPPO, по данным утечек, испытывает смартфон Reno с дисплеем 6,35 дюйма и разрешением 2560 x 1440 пикселей. Среди других характеристик прототипа OPPO называют процессор MediaTek Dimensity 9600M, аккумулятор ёмкостью до 8000 мА·ч и две основные камеры разрешением 200 Мп.

Пока неизвестно, превратятся ли эксперименты в массовый тренд. Широкие смартфоны удобнее для горизонтального контента, но могут оказаться менее комфортными при повседневном использовании одной рукой. Xiaomi пока не подтвердила разработку своего устройства, а его характеристики и сроки выхода не раскрыты. Однако интерес сразу нескольких производителей показывает, что привычный вытянутый корпус уже не считается единственно возможным вариантом дизайна смартфона.

Источник: gizmochina