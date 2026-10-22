Fujitsu представила клавиатуру и мышь на магнитных датчиках

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| Новость | Клавиатуры, мыши и периферия

Компания Fujitsu Client Computing (FCCL) запустила бренд периферии FMV Accessory, в который вошли клавиатура FMV Keyboard X, мышь FMV Mouse X (модель X01MB) и мониторы FMV Display V. Клавиатура получила магнитные переключатели, а в мыши магнитные датчики стоят под левой и правой кнопками и обоими колёсами. Клавиатура раньше продавалась только на краудфандинговой площадке, теперь она выходит в обычную продажу, а мышь дебютирует как новинка. Устройства поступают в продажу в Японии 23 октября.

Автор: FCCL Источник: www.fmworld.net

Мышь FMV Mouse X весит около 70 г, корпус компактный: по словам компании, форму рассчитывали по размерам руки японцев. Под большим пальцем расположены боковое колесо и две боковые кнопки, а основное колесо умеет быстро прокручивать страницы. На нижней стороне есть кнопки переключения подключения, режима и чувствительности. Сенсор работает с разрешением до 8000 DPI, поддерживаются три режима подключения, а заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает на 30-70 суток.

Автор: FCCL Источник: www.fmworld.net

Клавиатура FMV Keyboard X компактная, без цифрового блока, раскладка японская. Компания делает акцент на тихой работе переключателей и заявляет настраиваемую точку срабатывания клавиш с готовыми пресетами, а также распознавание одновременного нажатия всех клавиш (N-key rollover).

Автор: FCCL Источник: www.fmworld.net

Оба устройства поддерживают функцию FMV Link: если переключить клавиатуру на другой компьютер, мышь последует за ней автоматически, и наоборот. В Японии за клавиатуру просят 33 000 иен (~$210), за мышь 16 500 иен (~$105).

Про мониторы FMV Display V, которые представлены вместе с ними, мы писали отдельно.

Источник: PR TIMES

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