Компания Fujitsu Client Computing (FCCL) представила мониторы FMV Display V с диагональю 23,8 дюйма в рамках нового бренда периферии FMV Accessory. Главная версия сделана в формате «флага»: экран закреплён сбоку на вертикальной стойке, которая зажимается на краю стола, а под ним остаётся место для ноутбука. По данным компании, между стеной и монитором остаётся 99 мм, тогда как у монитора на обычной подставке, судя по иллюстрации FCCL, это расстояние составляет 157 мм, поэтому перед экраном освобождается больше места на столе.

На стойке можно закреплять магнитные аксессуары: крючки, держатели кабелей и смартфона, но в комплект они не входят. Высота экрана меняется рычагом на задней стороне стойки, поддерживается и регулировка угла наклона.

Вторая версия рассчитана на обычную подставку с регулировкой высоты, наклона и поворота. У неё узкие рамки, частота обновления 120 Гц и углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. В моделях с USB-C видео и питание до 65 Вт для ноутбука идут по одному кабелю, а ещё есть два порта HDMI и два USB-A.

Фиксированной цены у мониторов нет, её определяют продавцы, а в Японии продажи стартуют 23 октября.

Источник: PR TIMES