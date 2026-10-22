Fujitsu представила мониторы FMV Display V: на стойке сбоку и на обычной подставке

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| Новость | Мониторы и видеокарты

Компания Fujitsu Client Computing (FCCL) представила мониторы FMV Display V с диагональю 23,8 дюйма в рамках нового бренда периферии FMV Accessory. Главная версия сделана в формате «флага»: экран закреплён сбоку на вертикальной стойке, которая зажимается на краю стола, а под ним остаётся место для ноутбука. По данным компании, между стеной и монитором остаётся 99 мм, тогда как у монитора на обычной подставке, судя по иллюстрации FCCL, это расстояние составляет 157 мм, поэтому перед экраном освобождается больше места на столе.

Автор: Fujitsu Client Computing Источник: www.fmworld.net

На стойке можно закреплять магнитные аксессуары: крючки, держатели кабелей и смартфона, но в комплект они не входят. Высота экрана меняется рычагом на задней стороне стойки, поддерживается и регулировка угла наклона.

Вторая версия рассчитана на обычную подставку с регулировкой высоты, наклона и поворота. У неё узкие рамки, частота обновления 120 Гц и углы обзора 178 градусов по горизонтали и вертикали. В моделях с USB-C видео и питание до 65 Вт для ноутбука идут по одному кабелю, а ещё есть два порта HDMI и два USB-A.

Автор: Fujitsu Client Computing Источник: www.fmworld.net

Фиксированной цены у мониторов нет, её определяют продавцы, а в Японии продажи стартуют 23 октября.

Источник: PR TIMES

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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