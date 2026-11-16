Средиземноморская диета оказалась выгоднее западного рациона для костей

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

Приверженность средиземноморской диете оказалась связана с меньшим риском переломов шейки бедра. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function, который сравнил влияние западного, средиземноморского и вегетарианского рационов на здоровье костей.

Средиземноморский тип питания предполагает много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и оливкового масла. В обзоре такая модель питания чаще ассоциировалась со снижением риска перелома шейки бедра, чем с ростом минеральной плотности костей.

Это означает, что польза может быть связана не только с плотностью костной ткани, но и с другими факторами: качеством костной структуры, состоянием мышц, риском падений и общим метаболическим здоровьем. Однако работа не доказывает причинно-следственную связь: это анализ наблюдательных исследований, а не эксперимент, в котором людям случайным образом назначали диету.

Автор: kjpargeter Источник: www.magnific.com

Западный рацион, с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров, в большинстве работ показывал менее благоприятные результаты. При этом эффект различался в зависимости от состава питания и характеристик участников, поэтому говорить о единой картине для всех групп населения нельзя.

Данные о вегетарианском питании оказались неоднозначными. В части исследований у веганов отмечали более высокий риск перелома шейки бедра, однако надежность этих выводов была низкой. Это не означает, что растительный рацион автоматически вреден для костей: важны достаточное поступление кальция, витамина D, белка и других нутриентов, а также грамотное планирование меню.

Авторы подчеркнули, что на здоровье костей влияет не только количество полезных веществ в еде, но и способность организма их усваивать. Она зависит от возраста, работы желудочно-кишечного тракта, функции почек и других индивидуальных особенностей.

Отдельные исследования подтверждают связь средиземноморского рациона с меньшим риском переломов. Метаанализ восьми работ с участием более 503 тыс. человек показал, что высокая приверженность такой диете ассоциировалась со снижением риска перелома шейки бедра на 29% по сравнению с низкой приверженностью. Но это наблюдательная связь, а не доказательство, что изменение рациона само по себе предотвратит перелом.

Для профилактики остеопороза и переломов питание рассматривают как один из факторов наряду с физической активностью, отказом от курения, контролем хронических заболеваний и оценкой риска падений.

Источник: Наука Mail

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 164 0
Автор SSS_R Рейтинг +224.60
Блог Наука и космос 245 9563 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

На Гавайи завезли мангустов для борьбы с крысами: чем обернулся этот эксперимент

В сентябре 1883 года на Гавайские острова привезли семь мангустов. Животным предназначалась вполне конкретная работа: уничтожать крыс, которые повреждали сахарный тростник на плантациях. Владельцы...

Как увеличили емкость и срок службы литиевых батарей: отказ от графита дал рекордные 500 Вт·ч/кг

Современные литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, ноутбуки и электромобили, подошли к пределу своих физических возможностей. Лучшие серийные образцы способны запасать около 250-300...

Обзор блока питания ID-COOLING FP-1000 — первая платина

Компания ID-COOLING известна, в первую очередь, своими системами охлаждения, в начале года они расшились и на сегмент компьютерных корпусов, а летом дело дошло и до блоков питания. Причем...

Обзор ILIFE H90 Pro: вертикальный пылесос для тех, кто не любит вытряхивать пыль

Когда я выбирал вертикальный пылесос, главным критерием было не наличие максимального количества функций, а удобство ежедневного использования. ILIFE H90 Pro привлёк внимание именно станцией...

Возвращаем YouTube на ПК и немного решаем проблемы с замедлением

Сервис YouTube на территории России, официально, давно перестал работать, но множество пользователей нашли обходные пути и продолжают им пользоваться. Однако в последние несколько дней сервис начал...

Хуанг пролюбил свой пост в Nvidia, а также возврат IPO Антропика: главное за неделю

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: массовый сбой у Microsoft и американских аэропортов, SpaceX впервые поймал ракету роборукой, оценка Anthropic перед IPO...