Средиземноморская диета оказалась выгоднее западного рациона для костей

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Приверженность средиземноморской диете оказалась связана с меньшим риском переломов шейки бедра. К такому выводу пришли авторы обзора, опубликованного в журнале Food & Function, который сравнил влияние западного, средиземноморского и вегетарианского рационов на здоровье костей.

Средиземноморский тип питания предполагает много овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и оливкового масла. В обзоре такая модель питания чаще ассоциировалась со снижением риска перелома шейки бедра, чем с ростом минеральной плотности костей.

Это означает, что польза может быть связана не только с плотностью костной ткани, но и с другими факторами: качеством костной структуры, состоянием мышц, риском падений и общим метаболическим здоровьем. Однако работа не доказывает причинно-следственную связь: это анализ наблюдательных исследований, а не эксперимент, в котором людям случайным образом назначали диету.

Западный рацион, с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов, сахара и насыщенных жиров, в большинстве работ показывал менее благоприятные результаты. При этом эффект различался в зависимости от состава питания и характеристик участников, поэтому говорить о единой картине для всех групп населения нельзя.

Данные о вегетарианском питании оказались неоднозначными. В части исследований у веганов отмечали более высокий риск перелома шейки бедра, однако надежность этих выводов была низкой. Это не означает, что растительный рацион автоматически вреден для костей: важны достаточное поступление кальция, витамина D, белка и других нутриентов, а также грамотное планирование меню.

Авторы подчеркнули, что на здоровье костей влияет не только количество полезных веществ в еде, но и способность организма их усваивать. Она зависит от возраста, работы желудочно-кишечного тракта, функции почек и других индивидуальных особенностей.

Отдельные исследования подтверждают связь средиземноморского рациона с меньшим риском переломов. Метаанализ восьми работ с участием более 503 тыс. человек показал, что высокая приверженность такой диете ассоциировалась со снижением риска перелома шейки бедра на 29% по сравнению с низкой приверженностью. Но это наблюдательная связь, а не доказательство, что изменение рациона само по себе предотвратит перелом.

Для профилактики остеопороза и переломов питание рассматривают как один из факторов наряду с физической активностью, отказом от курения, контролем хронических заболеваний и оценкой риска падений.

Источник: Наука Mail