Мощность микроволновки на упаковке отличается от потребления из сети

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Мощность, указанная на упаковке микроволновой печи, не всегда показывает, сколько электричества прибор потребляет из сети. Об этом сообщили в французском издании JeChange: у устройства есть два разных показателя — мощность нагрева и потребляемая мощность.

Первый параметр обычно выносят в рекламу и на коробку. Он описывает, сколько энергии микроволны передают пище. Второй отражает нагрузку на электросеть и зависит от КПД прибора: часть электроэнергии теряется на работу магнетрона, вентилятора, электроники и подсветки, а также рассеивается в виде тепла.

Например, печь с мощностью нагрева 900 Вт может потреблять около 1400 Вт. Разница объясняется тем, что не вся энергия из розетки превращается в микроволны и затем в тепло внутри продукта. Поэтому ориентироваться только на цифру «900 Вт» при оценке расхода электричества нельзя.

Автор: fabrikasimf Источник: www.magnific.com

Чтобы узнать реальное потребление конкретной модели, нужно найти в инструкции, на наклейке сзади или сбоку корпуса либо в характеристиках на сайте продавца параметр «потребляемая мощность». Именно он нужен для расчета нагрузки на сеть и примерного расхода электроэнергии.

При этом микроволновая печь обычно не является крупным потребителем в домашнем хозяйстве. Ее включают на несколько минут, а не на часы, поэтому даже при высокой пиковой мощности вклад в ежемесячный счет за электричество, как правило, невелик. Для сравнения, холодильник работает круглосуточно, а электрочайник или духовка могут потреблять сопоставимую или большую мощность, но также недолго.

Принцип работы СВЧ-печи связан с магнетроном: он генерирует микроволны частотой около 2,45 ГГц, которые заставляют полярные молекулы в пище колебаться. Их кинетическая энергия переходит в тепло, поэтому нагревается сам продукт, а не воздух в камере.

Отдельно стоит учитывать, что мощность нагрева не гарантирует равномерный результат. Микроволны распределяются по камере неравномерно, из-за чего в пище возникают горячие и холодные участки. Поворотная тарелка и паузы во время работы частично сглаживают этот эффект, но не устраняют его полностью.

Источник: Наука Mail

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