Arctic Fox разработала проводную мышь с сенсорным экраном

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Компания Arctic Fox Technologies запустила на платформе коллективного финансирования Kickstarter сбор средств на манипулятор Super Mouse. Особенностью устройства стал встроенный сенсорный экран с диагональю 3,1 дюйма и разрешением 720 на 720 точек. Дисплей автоматически меняет рабочий интерфейс и команды в зависимости от запускаемой программы.

Возможности манипулятора включают экранную клавиатуру с поддержкой безотрывного ввода, систему распознавания речи на 90 языках с местной обработкой данных и режим сенсорной панели. В корпус встроен датчик положения, реагирующий на наклоны и повороты устройства, а также отдельные механические клавиши для вызова заранее запрограммированных команд. Настройка параметров осуществляется через программное обеспечение Flow для операционных систем Windows и macOS.

Устройство подключается к компьютеру через проводное соединение USB-C и выполнено в прямоугольном корпусе. В рамках предварительного заказа стоимость устройства составляет 199 долларов, а розничная цена запланирована на уровне 249 долларов. Поставки первых образцов покупателям намечены на февраль 2027 года.

Источник: digitaltrends