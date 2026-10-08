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MCHOSE выпустила клавиатуру Ace 68 Air 2 в новых цветах Amber Gold и Mint Ice. Модель уже продаётся в Китае с магнитными переключателями и отдельной кнопкой управления Rapid Trigger.

Клавиатура выполнена в формате 65% и рассчитана прежде всего на соревновательные игры. Она поддерживает частоту опроса 8000 Гц, частоту сканирования 256 кГц и заявленную задержку до 0,08 мс.

Точность работы Rapid Trigger достигает 0,001 мм. Эта функция позволяет быстрее фиксировать отпускание клавиши и повторное нажатие, что особенно важно в шутерах и других играх с резкими перемещениями.

Новинка сохранила дизайн предыдущей Ace 68 Air, но получила отдельную боковую кнопку для переключения режимов Rapid Trigger. Пользователю не нужно каждый раз открывать программное обеспечение для изменения настройки.

В конструкции предусмотрены алюминиевая пластина позиционирования и пять слоёв акустического демпфирования. Клавиатура оснащена верхней RGB-подсветкой и задним световым модулем Air. Производитель предлагает версии с прозрачными символами на клавишах или с матовыми полупрозрачными кейкапами.

MCHOSE Ace 68 Air 2 подключается по кабелю. В Китае версия с переключателями Polar Magnetic стоит 289 юаней (около 3700 рублей), а вариант с переключателями Mount Tai Magnetic — 329 юаней (примерно 4200 рублей).

Клавиатура уже поступила в продажу на китайском рынке. Международная цена и сроки поставок новых расцветок пока не объявлены.

Источник: IT Home