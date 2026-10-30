В России обсуждают введение лимитов на трафик с иностранных серверов

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Сетевое оборудование

Минцифры рассмотрит возможность применения технических средств для ограничения объема международного интернет-трафика, который используют российские абоненты. Информация об этом поступила в редакцию Forbes от осведомленных источников в государственных структурах.

Согласно плану, весь поток данных в иностранные сети будет направляться через ТСПУ — специализированные комплексы на базе программного и аппаратного обеспечения, уже развернутые провайдерами по всей стране. Эти системы сегодня применяются для осуществления фильтрации соединений и отсечения запрещенных сервисов.

Рассматриваемая инициатива может войти в состав масштабной реформы телекоммуникаций, которая перестроит российский сегмент провайдерского рынка. Ранее в 2026 году обсуждались численные показатели лимитов. Речь шла о 15 гигабайтах месячного трафика для каждого мобильного устройства или 50 гигабайтах для подключений 5G. При превышении установленного объема предусмотрена система платежей.

Автор: magnific Источник: www.magnific.com

Непонятно, ограничится ли нововведение только мобильными сетями или распространится на фиксированные домашние подключения. Вторая возможность создает большие риски, так как множество фоновых операций — системные обновления, загрузка контента для приложений, синхронизация данных облачных платформ — осуществляются с иностранных источников независимо от активных действий пользователя.

Разграничение между внутренним и иностранным трафиком связано с серьезными техническими вызовами. Определить принадлежность сервера определенной стране по IP-адресу не всегда возможно, поскольку базы геолокации неполные и содержат ошибки. К тому же один IP может обслуживать множество пользователей через систему трансляции адресов.

Расширение функционала ТСПУ может повлиять на характеристики сети. Дополнительная обработка и классификация трафика требуют вычислительных ресурсов, и перегруз оборудования грозит задержками и нестабильностью. Инвестиции в апгрейд инфраструктуры операторы, скорее всего, включат в расчет тарифов. Предусмотрены и прямые платежи за превышение лимитов.

Детали предложения пока находятся на этапе согласования. Минцифры подтвердила, что вопрос прорабатывается, но финальные решения еще не приняты.

Источник: 4pda

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