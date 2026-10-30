В России обсуждают введение лимитов на трафик с иностранных серверов

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Минцифры рассмотрит возможность применения технических средств для ограничения объема международного интернет-трафика, который используют российские абоненты. Информация об этом поступила в редакцию Forbes от осведомленных источников в государственных структурах.

Согласно плану, весь поток данных в иностранные сети будет направляться через ТСПУ — специализированные комплексы на базе программного и аппаратного обеспечения, уже развернутые провайдерами по всей стране. Эти системы сегодня применяются для осуществления фильтрации соединений и отсечения запрещенных сервисов.

Рассматриваемая инициатива может войти в состав масштабной реформы телекоммуникаций, которая перестроит российский сегмент провайдерского рынка. Ранее в 2026 году обсуждались численные показатели лимитов. Речь шла о 15 гигабайтах месячного трафика для каждого мобильного устройства или 50 гигабайтах для подключений 5G. При превышении установленного объема предусмотрена система платежей.

Непонятно, ограничится ли нововведение только мобильными сетями или распространится на фиксированные домашние подключения. Вторая возможность создает большие риски, так как множество фоновых операций — системные обновления, загрузка контента для приложений, синхронизация данных облачных платформ — осуществляются с иностранных источников независимо от активных действий пользователя.

Разграничение между внутренним и иностранным трафиком связано с серьезными техническими вызовами. Определить принадлежность сервера определенной стране по IP-адресу не всегда возможно, поскольку базы геолокации неполные и содержат ошибки. К тому же один IP может обслуживать множество пользователей через систему трансляции адресов.

Расширение функционала ТСПУ может повлиять на характеристики сети. Дополнительная обработка и классификация трафика требуют вычислительных ресурсов, и перегруз оборудования грозит задержками и нестабильностью. Инвестиции в апгрейд инфраструктуры операторы, скорее всего, включат в расчет тарифов. Предусмотрены и прямые платежи за превышение лимитов.

Детали предложения пока находятся на этапе согласования. Минцифры подтвердила, что вопрос прорабатывается, но финальные решения еще не приняты.

Источник: 4pda