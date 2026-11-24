Компания Motorola представила смартфон среднего класса Edge 70 Neo. Новинка сильно отличается от своих предшественниц: если раньше серия Neo делала ставку на относительно компактный корпус, то нынешнее поколение стало типичной «лопатой». Оно предлагает 6,8″ AMOLED-экран с разрешением 1.5K, частотой обновления 144 Гц и стеклом Gorilla Glass 7i. Корпус тоже сделал шаг назад: рамка и спинка по-прежнему пластиковые, а вот полноценной защиты от воды больше нет — только IP64.

Но есть у смартфона и положительные стороны. Одна из них — более мощный процессор Snapdragon 7s Gen 3 (до этого стоял Dimensity 7400). Памяти у модели относительно немного (8/128), зато теперь у неё есть слот для карты MicroSD. Батарея заметно выросла по ёмкости (было 5000, стало 7000 мА*ч, получила 45-ваттную проводную зарядку, а также обзавелась поддержкой обратной и обходной зарядок.

Из коммуникаций смартфон поддерживает Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0 и NFC. А вот камеры решили совсем урезать: если у 50 и 60 поколений было три полноценных модуля, то теперь он всего один — главный с разрешением 50 МП и матрицей на 1/1.56″ (скорее всего, тот же Sony LYT-700). За остальными объективами прячутся обычные заглушки. В качестве системы используется прошлогодний Android 16; компания обещает три обновления системы, а также общую программную поддержку в течение пяти лет.

Цена Motorola Edge 70 Neo пока не сообщается. Стоит учесть, что перед нами — аппарат для индийского рынка, так что глобальная версия может получить немного другие характеристики. t

Источник: GSMArena