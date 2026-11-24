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Samsung готовит для Galaxy необычную функцию: смартфон будет сам напоминать владельцу поднять голову от экрана, если тот продолжает смотреть в телефон на ходу. Получается любопытная ситуация: устройство, которое отвлекает человека от дороги, попытается его же от этой привычки защитить.

Новую возможность обнаружили в коде One UI 9.5. Она связана с приложением Digital Wellbeing и должна реагировать не просто на длительное использование экрана, а на сочетание двух условий — человек движется и одновременно пользуется смартфоном. В такой ситуации Galaxy сможет вывести предупреждение, призывающее обратить внимание на происходящее вокруг.

У Google уже есть похожий инструмент Heads Up, однако Samsung, судя по найденному коду, готовит собственную реализацию. Разница принципиальная: прежний инструмент Walking в Digital Wellbeing собирает статистику использования телефона во время ходьбы, а новая разработка предполагает непосредственное вмешательство в этот момент.

Пока Samsung не объявляла о запуске функции. Её обнаружили в тестовом программном обеспечении, а полноценную работу предупреждений ещё предстоит подтвердить. Неизвестно и то, какие смартфоны Galaxy получат эту возможность.

Источник: phonearena