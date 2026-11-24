Обычно производители стараются спрятать динамики за декоративной решёткой. Шведская Transparent пошла в противоположную сторону: в её Small Transparent Speaker два трёхдюймовых излучателя выставлены на всеобщее обозрение. Их не маскируют тканью или металлической сеткой — они видны сквозь прозрачный корпус из закалённого стекла.

Получилась акустика, которая выглядит скорее как экспонат из магазина современного дизайна, чем как привычная музыкальная система. Белая алюминиевая рама удерживает стеклянные панели, а на передней стороне оставили только регулятор громкости и разъём 3,5 мм. При ширине около 27 см колонка не занимает много места, но её внутреннее устройство становится частью интерьера.

За необычной внешностью скрывается система мощностью 30 Вт с двумя динамиками по 15 Вт. Она воспроизводит музыку через Bluetooth 5.0 или проводное подключение. Однако полностью отказаться от кабелей не получилось: колонке всё равно требуется подключение к электросети.

У такого подхода есть и компромиссы. В обзоре Yanko Design похвалили чистоту вокала и высоких частот, но отметили недостаточно насыщенный бас. Стекло также быстро покрывается отпечатками пальцев. Получается акустика для тех, кому важно не только слушать музыку, но и видеть, как устроено устройство, — даже если ради эффектного дизайна приходится мириться с некоторыми ограничениями звука.

Источник: transpa.rent