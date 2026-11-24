Huawei Mate 90 Air может получить настолько скромное обновление, что отличить его от предшественника по техническим характеристикам будет непросто. Согласно новой утечке, смартфон сохранит аккумулятор на 6500 мА·ч, зарядку мощностью 66 Вт и практически ту же толщину корпуса. Более того, вместо нового процессора ему приписывают Kirin 9020 — чипсет, появившийся ещё в поколении Mate 70.

По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство оснастят 7-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, четырёхсторонним изгибом, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит. Основная камера получит сенсор на 50 Мп, дополненный сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, телефотомодулем на 12 Мп и датчиком цветопередачи Red Maple. Разрешение фронтальной камеры составит 10,7 Мп.

Особенно показательно сравнение габаритов. Mate 90 Air, по сведениям инсайдеров, будет иметь толщину 6,58 мм и массу 208 г. У Mate 70 Air эти показатели составляли 6,6 мм и те же 208 г. Разница в толщине — всего 0,02 мм. Ёмкость аккумулятора и мощность проводной зарядки также останутся прежними. Получается, заметного прогресса в автономности или уменьшении массы ждать не приходится.

Huawei уже подтвердила существование Mate 90 Air и показала его дизайн. Смартфон представят 24 ноября вместе со складным Mate X8. Компания подтвердила три расцветки — розовое золото, серебристую и чёрную, а также конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Однако процессор, камеры, аккумулятор и остальные перечисленные характеристики пока основаны на утечках. Ранее появлялись сообщения об аккумуляторе увеличенной ёмкости, поэтому окончательные параметры станут известны после презентации.

Источник: gsmarena