Производитель игровой периферии 8BitDo открыл предзаказ на контроллер для файтингов Arcade Controller Pro, оснащенный системой быстрой замены механических переключателей. Новинка разработана специально для виртуальных единоборств и отличается ретродизайном, в котором классический рычаг управления уступил место клавишам. Американским покупателям гаджет обойдется в 120 долларов (около 12 000 рублей), а отправка устройств со склада стартует 30 ноября.

Конструкция модели позволяет ремонтировать или модифицировать кнопки без пайки, что в индустрии называется функцией горячей замены. Под клавишами скрываются уменьшенные по высоте переключатели 8BitDo Core Green, спроектированные при участии компании Kailh. Они обеспечивают равномерное сопротивление при нажатии. Набор для обслуживания спрятан внутри самого устройства. Если поднять лицевую крышку из закаленного стекла, откроется ниша с тремя резервными механизмами и съемником — инструментом для демонтажа кнопок.

Конструкция включает примагничивающуюся опору для рук. В ее корпусе предусмотрен скрытый ящик, где лежат пять накладок. Игрок может установить эти крышки поверх неиспользуемых элементов управления, чтобы пальцы не задевали их в процессе матчей. Для индивидуальной настройки предусмотрены пять дополнительных клавиш, которым можно задать любые функции. Выставлять нужные конфигурации предлагается напрямую через интегрированный дисплей диагональю 37,3 миллиметра (1,47 дюйма), не задействуя компьютер.

Новое устройство от 8BitDo поддерживает работу с операционной системой Windows и приставками Nintendo Switch. Связь с техникой устанавливается по кабелю, через модуль Bluetooth либо посредством комплектного передатчика с частотой 2,4 ГГц, обеспечивающего передачу сигнала без проводов. Внутри установлен аккумулятор на 3000 мАч. Его ресурса достаточно для 15 часов непрерывной игры, если деактивирована цветная RGB-подсветка корпуса. Полный цикл зарядки батареи длится около четырех часов. Выпуск 8BitDo Arcade Controller Pro расширяет линейку настраиваемых геймпадов компании для консолей и ПК.

Источник: 4pda